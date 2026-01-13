Arbeloa, nuevo técnico de Real Madrid: respaldo a Vinicius para que “baile” y los “chicos dispuestos a todo”

Álvaro Arbeloa fue presentado de manera oficial como entrenador del Real Madrid luego del despido de Xabi Alonso. En conferencia de prensa, llenó de elogios a Vinicius Jr., destacó que habló con su antecesor para conocer el estado del plantel y remarcó que tanto Franco Mastantuono como el resto de los jugadores “parten de cero”.

“Es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial. Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima ilusión”, señaló el exjugador del Merengue.

En ese sentido, reconoció que mantuvo conversaciones con Xabi Alonso en las últimas horas para conocer la situación del plantel: “Lo que hablé queda entre nosotros. Tenemos una relación de amistad que está por encima de muchísimas cosas y hablamos ayer un buen rato. Tengo muchas ganas de empezar con mi primer partido, nos jugamos todo en la Copa (del Rey). Tengo una plantilla extraordinaria en mis manos. Tengo ganas de que llegue”, agregó, en referencia al partido del miércoles ante Albacete como visitante.

“Aquí hay entrenadores que han ganado tres Champions y se pensaban que era porque cuando acababa el entrenamiento se iban a su casa a regar el jardín. Yo sé lo que es jugar bien, sino no tendríamos el palmarés que tenemos”, disparó.

Arbeloa defendió al plantel tras la derrota contra Barcelona

El nuevo entrenador del Real Madrid destacó el esfuerzo de los jugadores del club en la final de la Supercopa de España, a pesar de la derrota por 3-2 ante el Barcelona.

“Tenemos una gran plantilla con chicos dispuestos a todo. Que no se olviden que hay jugadores con seis Copas de Europa. Eso parece que se olvida pronto. Eso ha llevado al Madrid a ser el mejor club de la historia”.

La misión de Arbeloa será recuperar la mejor versión de Kylian Mbappé

“Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores. Les he dicho que la mejor etapa de mi vida fue jugar en el Madrid, lo tienen que disfrutar. Son autoexigentes. Ha sido una buena toma de contacto”.

Elogios para Vinicius

Arbeloa habló sobre el rendimiento del futbolista brasileño, que tuvo varios roces en el terreno de juego con Xabi Alonso en los últimos meses, y reconoció que será una pieza clave dentro de su alineación.

“No me pongo en escenarios que no han ocurrido, me preocupa el partido de mañana. Tengo la suerte de contar con Vini, es querido por toda la afición. Todos vimos la final, ese es el Vini que queremos ver, el que disfruta, el que ríe, el que baila... Ese es el Vini que quiero ver”, afirmó.

El exfutbolista de River Plate ha sido uno de los principales apuntados por la prensa española a partir de sus malos rendimientos Diego Souto - Getty Images Europe

“Todos los jugadores parten desde cero, es un nuevo comienzo. No hay más que eso, es una continuidad de los objetivos que tenemos en la temporada, sobre todo en este partido ante Albacete con la dificultad que supone jugar una eliminatoria a un partido. Los jugadores están con muchas ganas y han mostrado la ilusión de que nos vaya bien”, sentenció.