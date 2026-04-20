El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido por graves incidentes en la tribuna del Ciclón
El árbitro frenó las acciones a los 29 minutos del primer tiempo; entre los múltiples heridos, un policía terminó en grave estado
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Lo que era un domingo de clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026, terminó siendo una jornada en la que, como muchas veces sucede en nuestro país, los que ganaron fueron los violentos. En el estadio Defensores del Chaco el encuentro debió suspenderse en el primer tiempo por graves incidentes entre hinchas del Ciclón y la policía.
El saldo que arrojó lo ocurrido en la tribuna Norte del estadio ubicado en Asunción fue de varios heridos y un centenar de detenidos. La nueva edición del partido más paralizante en la tierra charrúa contó con la presencia de 40.000 personas que terminaron dispersadas, asustadas y horrorizadas, sin fiesta alguna.
El grado de violencia fue tan alto que las fuerzas uniformadas reportaron que muchos de los lastimados incluyeron a personal de sus filas, con al menos seis hombres dañados, uno de ellos de extrema gravedad, según reportan desde la capital del país vecino. Todos los perjudicados fueron trasladados al hospital más cercano.
Transcurrían 29 minutos de la primera mitad cuando el juez Juan Gabriel Benítez decidió frenar el clásico al ver todo lo que ocurría en dicha grada, esperanzado de poder reanudarlo. Sin embargo, ante la demora que superó la media hora y garantías policiales que nunca llegaron, decidió suspenderlo.
La barra brava de Cerro Porteño es la señalada por los propios hinchas del conjunto azulgrana como los causantes del inicio de la tarde triste: una pelea entre la propia hinchada fue la que frenó las acciones del campo de juego y activaron la intervención policial, que respondió con balazos de goma y múltiples gases lacrimógenos lanzados a varias zonas de aquella tribuna, sin distinguir voluntades.
🔴 Así molieron a golpes a un policía en Gradería Norte— Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 19, 2026
🔸 Debido a los disturbios suspendieron el superclásico entre Olimpia y Cerro.#Comunidad1080 📻 pic.twitter.com/15zOwD4LMQ
Entonces, en medio de la desesperación, hinchas de ambos clubes terminaron dentro del campo de juego, buscando alejarse y resguardarse de los combates. Incluso, en los registros fotográficos y televisivos se evidencia el acercamiento de varios fanáticos del Decano: el miedo los llevó a dispersarse sobre el césped, pero también a acercarse a los hinchas del Ciclón para colaborar con ellos. Seguramente, la parte más rescatable de la jornada.
“En el encuentro deportivo entre Olimpia y Cerro Porteño se registraron hechos de violencia protagonizados por una parte de la parcialidad del club Cerro Porteño, lo que obligó a la suspensión temporal del partido por razones de seguridad”, expresó el comunicado de la policía paraguaya.
Según informó el médico portavoz del hospital al que fueron derivados todos los heridos, David Torales, hay gente que presenta fuertes lesiones en sus cabezas, heridas cortantes, “posiblemente varias de arma blanca” y contusiones diversas.
Por su parte, los clubes se limitaron apenas a expresar en sus redes sociales la descripción de los hechos, cada uno a su manera. “Partido suspendido”, fue lo único que aportaron desde el minuto a minuto del lado del Ciclón, equipo que conduce el argentino Ariel Holan. Por el lado de Olimpia, aclararon que la interrupción se debía a “serios inconvenientes en el sector visitante” para luego confirmar la suspensión. Al menos hasta estas horas de la noche, ninguna de las dos instituciones pronunció más que esas líneas.
🤍 Imágenes que duelen… pero también enseñan..— Larissa Riquelme (@lari_riquelme) April 19, 2026
En medio de la tensión del clásico entre Club Olimpia y Cerro Porteño, estas imágenes reflejan una mezcla de emociones…
Tristeza por lo que ocurrió.
Preocupación por las familias presentes.
Pero también un gesto que no pasa… pic.twitter.com/LQP0AGt5cR
En realidad, el club albinegro sí agregó dos posteos más, pero futbolísticos, celebrando el abrazo previo al clásico entre Ever Hugo Almeida y Richard Ortíz: la tarde que anunciaba un lindo clásico incluía, además, el reconocimiento al segundo por haber cumplido 500 partidos con la camiseta del club. Hoy jugaba el 502, ubicándose a solo 76 cotejos del exarquero. Sin embargo, todo fue arruinado.
De hecho, el contexto de lo que estaba en juego también aportaba un gran atractivo: Olimpia, con 39 puntos, lidera el Apertura, mientras que Cerro Porteño es el escolta, a seis unidades. Disputaban puntos cruciales para la definición del campeonato paraguayo. Será para otro momento y, probablemente, sin público.
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