Bombazo: Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid tras la derrota ante Barcelona en la Supercopa de España

Impacto total en el mundo del fútbol: tras la derrota frente a Barcelona por la Supercopa de España, Real Madrid anunció la destitución de Xabi Alonso como entrenador: apenas llevaba en su cargo seis meses. El club merengue lo anunció en sus redes sociales y sorprendió con una determinación tajante.

En el comunicado oficial del club de la Casa Blanca del fútbol se lee: “El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", finaliza la publicación de la web oficial.

Xabi Alonso había debutado como entrenador en el Mundial de Clubes el 18 de junio de 2025, en el empate ante Al Hilal, por la primera fecha de la etapa de grupo que se disputó en los Estados Unidos. Estuvo en el cargo 232 días, dirigió 34 partidos; apenas pudo cumplir el 20% de su contrato, ya que tenía un vínculo firmado con Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028, es decir por tres temporadas.

El ahora ex DT de Real Madrid deja su puesto con 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Una marca que no permitía pensar en que podía terminarse su ciclo con tanta velocidad. Sin embargo, en los principales medios españoles aseguran que el desenlace se debe a que no había un buen clima en el plantel con el entrenador.

Sucede que la campaña de Alonso, hasta el partido contra Valencia, el 1 de noviembre último, era casi perfecta: 17 victorias en 20 partidos, líder en Liga −con 5 puntos de ventaja− y sólido en Champions.

Xabi Alonso tuvo su sentencia con la derrota ante Barcelona en la Supercopa de España

Sin embargo, el rumbo cambió por completo en poco más de dos meses, porque pasó de ser el Real Madrid que ganó 13 de los primeros 14 partidos, al que desde aquel 1 de noviembre sólo logró siete victorias en los últimos 14 encuentros.

La derrota con Liverpool abrió el camino del final, después vinieron los golpes en Vallecas, Elche, Girona, Celta, Manchester City y el nocaut con Barcelona, en la final de la Supercopa.

Entonces, a 4 puntos de la Liga y al filo de caer del Top-8 en Champions League, los medios españoles aseguran que hubo un punto de inflexión para que Florentino Pérez y la cúpula directiva de Real Madrid le pusieran punto final al ciclo de Xabi Alonso.

Xabi Alonso tuvo un corto período en Real Madrid: había asumido en el Mundial de Clubes, a mediados del año pasado

Y sin tiempo para respiros, Real Madrid tendrá un calendario apretado. Jugará este miércoles, desde las 17 de la Argentina, ante Albacete, como visitante, en uno de los duelos de los octavos de final de la Copa del Rey. Además, el sábado recibirá a Levante por la jornada 20 de Liga de España y el martes 20 se medirá, en su estadio, ante Mónaco, por la séptima fecha de la etapa de grupos de la Champions League.

Según las primeras comunicaciones, quedará al frente del equipo Álvaro Arbeloa, que era entrenador del Castilla -equipo filial de Real Madrid- desde junio de 2025. Arbeloa desarrolló toda su carrera como entrenador en las divisiones menores de Real Madrid, desde 2020.

Además, el DT dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.