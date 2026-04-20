Sebastián Driussi y el karma de las lesiones: casi 150 días y 25 partidos afuera en River

Cuando tuvo continuidad, los goles de Sebastián Driussi se hicieron esperar, demasiado: desde su regreso a River, a principios de 2025, pasaron 13 partidos hasta que cortó la sequía en el Bosque contra Gimnasia. Cuando lo empezó a acompañar la eficacia y se reencontró con el goleador de definición certera, el físico lo sacó repetidamente de la cancha y lo llevó a la sala de fisioterapia.

River sintió que sus posibilidades en el superclásico decrecían cuando a los 17 minutos del primer tiempo su N° 9 se dejó caer en el campo y con gesto de dolor se tomaba la parte posterior del muslo derecho. La imagen era clara y repetida: no va más. Otra lesión muscular y la presunción que confirmaron los estudios de este lunes: desgarro en el isquiotibial derecho, el quinto que sufre en 16 meses.

⚽ ¡DRIUSSI DEJÓ LA CANCHA!



El delantero de River sintió una molestia y tuvo que ser reemplazado por Maxi Salas en el superclásico contra Boca.



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Si se cumplen los plazos de recuperación, estimados en 20 días, quedaría al margen de cuatro partidos. Los dos últimos de la etapa de grupos del Torneo Apertura, ante Aldosivi y Atlético de Tucumán. Y otros dos en los que River lamentará más su ausencia, por la Copa Sudamericana, frente a Bragantino y Carabobo, ambos de visitante. Podría reaparecer en los octavos de final del Apertura (domingo 10 de mayo) o preservarlo para la Copa Sudamericana (20 de mayo, en el Monumental contra Bragantino).

Driussi (30 años) viene siendo el goleador en el breve ciclo de Eduardo Coudet: seis goles en ocho encuentros, de los cuales disputó 494 minutos, lo que da un promedio de un tanto cada 82 minutos. Convirtió casi el 50 por ciento (seis de 13) de los goles desde la asunción del Chacho.

Con Marcelo Gallardo, que pidió insistentemente por su llegada, concretada a principios de 2025 por algo más de 10 millones de dólares tras largas negociaciones con Austin (MLS), Driussi anotó 10 goles en 36 cotejos (2151 minutos), a un promedio de uno cada 215 minutos.

Driussi rodeado por el árbitro Herrera, Di Lollo y Paredes: tuvo que dejar en clásico en el primer tiempo Gonzalo Colini - LA NACION

El tránsito de la cancha a la enfermería es una constante en el delantero que para forzar su venta a River no se presentó a una pretemporada en Austin. Si se contabiliza el período de esta nueva rehabilitación, los cinco desgarros y el esguince en un tobillo sufrido en el Mundial de Clubes lo habrán marginado durante casi 150 días de un total de 25 encuentros, más que los que disputa un equipo que llega a la final de un Apertura o Clausura.

A diferencia de los cuatro desgarros anteriores (pierna izquierda), el sufrido en el superclásico fue en la derecha. La primera ruptura muscular la padeció en su lenta adaptación al fútbol argentino, tras ocho años y medio en el exterior, entre Zenit San Petersburgo y Austin. El 5 de marzo de 2025, en una de las tantas decepciones de la segunda etapa de Gallardo, Driussi fue sustituido por Facundo Colidio a los 37 minutos del primer tiempo en la final de la Supercopa Intercontinental que River perdió ante Talleres en definición por penales. Diagnóstico: desgarro isquiotibial izquierdo.

#AHORA - ASÍ SE LESIONÓ DRIUSSI.



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“Driussi es un jugador de jerarquía, necesitaba un lógico proceso de adaptación al fútbol argentino”, lo justificó Gallardo cuando el “Gordo” encadenó una racha de seis goles consecutivos en igual cantidad de cotejos por el Apertura y la Copa Libertadores, entre abril y mayo de 2025.

Llegó el Mundial de Clubes y el gol a Urawa Red Diamonds vino acompañado de un sinsabor: al caer tras un salto en la definición sufrió un esguince severo en el tobillo izquierdo. “Me rompí”, dijo cuando lo sacaron en una silla de ruedas del estadio de Seattle Sounders. Se quedó con la delegación en los Estados Unidos y le colocaron una bota para el comienzo de una recuperación que le insumió 56 días.

Driussi es retirado en silla de ruedas tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo en el Mundial de Clubes Captura

En el segundo semestre de 2025, tras marcar un gol a Libertad en los octavos de final de la Copa Libertadores, un desgarro lo frenó en la ida de los cuartos de final frente a Palmeiras, en el Monumental. Ausente en el desquite en San Pablo, River quedó eliminado tras caer 3-1.

Tras tres semanas de recuperación, jugó dos cotejos y en las semifinales de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia duró 36 minutos, a causa de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo. Ya en 2026, una pretemporada al gusto de Gallardo no fue suficiente para que Driussi consiguiera el fondo físico que le evitara un nuevo desgarro, el 2 de febrero, en Rosario contra Central.

🚨 Driussi pidió el cambio y se retira lesionado: entra Colidio en su lugar 🔁



55' | 🇦🇷 RIVER 0 - 2 PALMEIRAS 🇧🇷



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Regresó en la derrota ante Vélez que desencadenó la renuncia de Gallardo, a quien despidió en el cotejo siguiente con un gol frente a Banfield. Coudet lo fue cuidando como una copa de cristal: lo reemplazó tras el primer tiempo ante Huracán por una leve molestia, le evitó el desgaste del segundo tiempo con 10 jugadores en Bolivia contra Blooming y frente a Carabobo lo mandó a la cancha recién en el segundo tiempo para hacer el gol que River no encontraba por ninguna vía.

Estaba nuevamente en forma y afiliado, los hinchas de River le reconocieron su actualidad con fuertes aplausos cuando fue anunciado en la formación antes del superclásico. Veinte minutos más tarde, Driussi volvía a su doble condición de futbolista-paciente.