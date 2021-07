Argentina - Colombia. Mientras buscaba una mano, el VAR dejó pasar un penal a Otamendi: los audios

Más allá de los resultados, el VAR siempre deja polémicas. En el caso de la semifinal que la Argentina le ganó a Colombia por penales, fueron tres las jugadas que la Conmebol hizo públicas del video arbitraje.

La que más ruido generó fue la de dos supuestos penales, en la misma jugada, para la Argentina, a los 32 minutos de la segunda parte. El córner fue ejecutado por Messi desde el sector izquierdo del ataque argentino. La pelota se dirigió al primer palo, donde se encontraba Nicolás Tagliafico. El argentino no llega a la pelota y el defensor colombiano Daniel Muñoz la despeja de cabeza al córner. Se observa claramente que no toca la pelota con la mano.

Lo que el VAR no revisó fue el evidente agarrón de camiseta de Davinson Sánchez a Nicolás Otamendi, un poco más atras. Si bien en un primero momento se pensó que la infracción ocurrió antes de la ejecución del córner por parte de Messi. De haber sido así, la falta no debe ser sancionada. Pero en un plano abierto, se ve claramente que la infracción ocurre cuando el remate ya había sido ejecutado. Los árbitros del VAR, enfocados en la búsqueda de la mano de Muñoz que no existió, omitieron la acción más grave.

El penal a Otamendi

No hubo mano de Daniel Muñoz

En el cierre del primer tiempo, hubo una jugada que ni siquiera los argentinos protestaron, pero el VAR revisó por una supuesta mano de Daniel Muñoz. Fue a los 44 minutos del primer tiempo, el en cabezazo de Nicolás González que Ospina desvió al córner. La repetición permite ver que no existió falta.

¿Tagliafico lo toma a Chará?

Una acción similar a la del penal de Sánchez a Nicolás Otamendi no sancionado. En este caso, que podía haber terminado en un penal en contra de la Argentina. Fue en el arranque del segundo tiempo (a los 7 minutos). El VAR eligió enfocarse en la búsqueda de una mano de Guido Rodríguez, pero dejó pasar un posible agarrón de Nicolás Tagliafico a Yimmi Chará.

El defensor argentino apoya su mano sobre el hombro del colombiano, que se deja caer exagerando la acción. Es una jugada de interpretación que los árbitros no consideraron falta.

