Escándalo en Italia: qué se sabe de la investigación por prostitución que salpica a futbolistas de la Serie A

La justicia italiana avanza sobre uno de los escándalos extradeportivos más relevantes de los últimos años en la Serie A. Una investigación coordinada por la fiscal adjunta de Milán, Bruna Albertini, desarticuló una organización acusada de favorecer y explotar la prostitución a través de una estructura montada bajo la apariencia de una agencia de eventos. El caso derivó en la detención de cuatro personas y en el secuestro de más de 1,2 millones de euros, considerados producto de la actividad ilícita.

Según reconstruyó La Gazzetta dello Sport, la red operaba desde Cinisello Balsamo y ofrecía a clientes de alto poder adquisitivo “paquetes completos” que incluían cenas en restaurantes exclusivos, acceso a discotecas y la posibilidad de mantener relaciones sexuales pagas en hoteles de lujo o departamentos privados. “El servicio ofrecido era completo: la cena-espectáculo en un restaurante de la ‘Milano bene’, luego la posibilidad de continuar la noche en locales o en habitaciones de hotel”, publicó el medio italiano a partir de documentos judiciales.

El esquema tenía como principales clientes a futbolistas de la Serie A, además de empresarios, figuras públicas y otros deportistas. De acuerdo con La Gazzetta, “eran muchos, adinerados y en busca de diversión”. En las resoluciones judiciales aparecen al menos 50 nombres de jugadores. Aunque, en otras reconstrucciones de la propia Gazzetta, elevan la cifra a unos 70 jugadores, vinculados a clubes como Inter, Milan, Juventus, Sassuolo y Verona. Todos ellos permanecen bajo anonimato y no están imputados, ya que la investigación se centra en los organizadores.

Partido entre Inter y Juventus, con Lautaro Martínez como capitán y titular, siendo barrido por Emil Holm, durante el duelo por Serie A PIERO CRUCIATTI - AFP

La operatoria también incluía una estrategia de captación digital. Según detallaron medios italianos, la organización se promocionaba en Instagram a través de la cuenta “Made_luxury_concierge”, seguida por numerosos futbolistas. Desde allí se ofrecían eventos exclusivos y se establecían contactos con potenciales clientes. Además, el circuito no se limitaba a Milán: también se organizaban viajes, especialmente a la isla griega de Mykonos.

Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa permiten reconstruir con precisión el funcionamiento del sistema. En una de ellas, dada a conocer por los medios, se menciona la demanda de clientes vinculados a la máxima competencia de automovilismo: “Tengo un amigo piloto de Fórmula 1 que quiere una chica a pago, ¿podemos encontrarla?”, a lo que otro interlocutor responde: “Le mando la brasileña”, según publicó La Gazzetta. Ese intercambio confirma que la red no se limitaba al fútbol, sino que alcanzaba a otras figuras del deporte y del mundo empresarial. Aunque no trascendieron los nombres.

Uno de los elementos más sensibles del expediente es el uso de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. De acuerdo con la investigación, se trataba de una sustancia utilizada durante las fiestas por su efecto euforizante y por el hecho de no ser detectable en controles antidopaje, lo que la volvía especialmente atractiva para deportistas profesionales. En otra conversación, vinculada al consumo de sustancias, se escucha: “Estamos en el Duca, en el Me Milan, necesitamos globos. Estoy con…”, y la respuesta: “Ok, te mando a alguien”. Justamente se hace referencia al suministro de gas de la risa en el hotel de cinco estrellas Me Milan Il Duca.

Hotel ME Milan il Duca, cinco estrella de la ciudad de Milán

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer que trabajó dentro del circuito. Su testimonio resultó clave para reconstruir la dinámica interna. “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el lockdown”, declaró la testigo, según publicó La Gazzetta, haciendo referencia a que operaban durante la pandemia. En ese sentido, los investigadores confirmaron que la organización mantuvo su actividad incluso durante las restricciones por el COVID-19: en abril de 2021, un control policial identificó a 17 personas en la sede de la empresa, en un contexto en el que estaban prohibidas las reuniones.

Los documentos judiciales también describen el rol de las mujeres dentro del sistema. “Durante las veladas, las jóvenes eran invitadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con los huéspedes, seleccionados principalmente entre futbolistas profesionales”, consignan los expedientes citados por la prensa italiana.

Las mujeres que formaban parte estable del circuito —alrededor de diez, de entre 18 y 30 años— vivían en inmuebles vinculados a la organización y percibían el 50% de lo que abonaban los clientes, mientras que el resto quedaba en manos de los organizadores, entre ellos Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, según surge de la investigación. También se destaca que algunas no ejercían la prostitución de manera habitual, sino que eran “chicas imagen” reclutadas a través de redes sociales, donde la empresa promocionaba eventos y buscaba perfiles con habilidades en relaciones públicas.

El volumen económico del negocio también quedó expuesto en la investigación. Según La Gazzetta, solo los futbolistas habrían aportado más de 194.000 euros a la estructura, dentro de un circuito que generó ingresos totales estimados en 1,2 millones de euros. Los pagos incluían cenas, acceso a locales, servicios sexuales y consumo de sustancias.

El San Siro en la previa de un partido de Milan Fabrizio Andrea Bertani - Shutterstock

En paralelo, el expediente revela situaciones de fuerte impacto personal. Entre ellas, el caso de una joven que, tras un encuentro con un futbolista, comunicó su embarazo en un mensaje incorporado a la causa: “No se lo digas a nadie… acabo de hacerme el test y estoy embarazada…”. También se menciona el caso de una mujer que, según la denuncia, fue obligada a prostituirse en 2022 bajo condiciones económicas desventajosas.

Otra de las declaraciones incorporadas a la causa, una joven explicó el sistema de ingresos: “Si hago que alguien reserve una mesa, todo lo que gasta me deja el diez por ciento (...) la otra vez un futbolista gastó tres mil (...) y yo gané cuatrocientos euros”, según consta en el expediente citado por Sport Mediaset.

La geografía del circuito permite dimensionar el nivel de exposición del caso. Los encuentros se desarrollaban en algunos de los espacios más exclusivos de Milán, como el ya mencionado hotel Me Milan Il Duca, el boliche Just Cavalli, el restaurante Pineta y terrazas de la zona de Ceresio, según detalló La Gazzetta. En esos ámbitos se organizaban cenas espectáculo y fiestas privadas que luego derivaban en encuentros sexuales pagos. Según la investigación, en los eventos también participaban entre 70 u 80 mujeres, que cumplían distintos roles, no siempre vinculados a la prostitución.

Mientras la investigación continúa, el impacto ya alcanza al fútbol italiano. La presencia de jugadores de clubes como Inter, Milan, Juventus, Sassuolo y Verona entre los clientes identificados —aunque no imputados— generó preocupación en el entorno de la Serie A. Por ahora, los nombres permanecen bajo reserva judicial y la investigación continúa abierta, centrada el proceso en los responsables de la organización, con la posibilidad de nuevas medidas en las próximas semanas.