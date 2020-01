CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | Fase de grupos Sin Comienzo P Colombia P Argentina

Con la doble jornada en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira, el torneo Preolímpico se pone en marcha. Dos grupos de cinco selecciones, las dos primeras disputarán un cuadrangular final en Bucaramanga, que entregará las dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Argentina debuta frente a Colombia, desde las 22.30 con televisasión de TyC Sports y DirecTV Sports, en el encuentro que cierra el reestreno del campeonato que dejó de jugarse tras la cita en Chile, en 2004.

El programa de la selección, que en la próxima jornada tendrá fecha libre, se reanudará el viernes 24, cuando en el mismo horario y el mismo escenario se mida con Chile; el lunes 27 y el jueves 30, abrirá fuego, ante Ecuador y Venezuela, respectivamente, desde las 20.

Para el debut, el entrenador Fernando Batista no se desprenderá del 4-2-3-1, el sistema táctico que utiliza desde que asumió en la Sub 20, a fines de 2018, y con el que logró el año pasado la clasificación en Chile para el Mundial de Polonia. Con Adolfo Gaich como faro ofensivo y el acompañamiento de Julián Álvarez, Alexi Mac Allister y Agustín Urzi, la única incógnita es quien acompañará a Fausto Vera en el eje de contención: entre Matías Zaracho y Nicolás Capaldo se disputan el espacio. La fórmula de zagueros centrales que conforman Nehuén Pérez y Facundo Medina, un argumento para solidez defensiva en el subcampeonato que se logró en Chile, repetirá la experiencia ahora en Colombia, con Marcelo Herrera y Claudio Bravo como laterales. En el arco, Facundo Cambeses -atajó frente a Brasil en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador 2017; en la Sub 23 en los dos amistosos con México- tomó ventaja ante Sebastián Blázquez y Juan Cozzani.

El rodaje del equipo es relativo. Intensificó la preparación con los juegos ante Racing y Deportivo Armenio, en el predio de la AFA, y se despidió ante Paraguay (1-1) en Platense. Antes, pero con otros intérpretes, cuando los clubes estaban obligados a ceder a los futbolistas por tratarse de una fecha FIFA, Bolivia, Colombia y México midieron el poderío de la selección.

La Argentina sufrirá ausencias de peso en el Preolímpico, al igual que Brasil -cabeza de serie en el restante Grupo, que se jugará en Armenia-, que no logró destrabar a Vinicius y Rodrygo (ambos de Real Madrid); Douglás Luiz (Aston Villa), Renán Lodi (Atlético Madrid) y Émeson (Betis). La anfitriona Colombia, tampoco dispone de su mejor conjunto, ante la imposibilidad de liberar a Luis Fernando Díaz (Porto), Ian Poveda (Manchester City), Luis Sinisterra (Feyenoord), Luis Suárez (Zaragoza), Eddie Salcedo (Hellas Verona), Carlos Cuesta (Genk) y Brayan Vera (Lecce).

Una nueva ilusión se enciende, la Argentina y un doble objetivo: lograr una de las dos plazas para jugar en Tokio y defender el título de campeón Preolímpico, el torneo que vuelve a escena después de 16 años.

Probables formaciones:

Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Nicolás Capaldo o Matías Zaracho; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Colombia: Estéban Ruiz; Ánderson Arroyo, Carlos Terán, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta, Kevin Balanta, Iván Angulo, Nicolás Benedetti; Luis Sandoval y Jorge Carrascal. DT: Arturo Reyes.

22.30 Estadio: Hernán Ramírez Villegas, de Pereira (Colombia)

Hernán Ramírez Villegas, de Pereira (Colombia) TV: TyC Sports, TyC Play, DirecTV Sports, DirecTV go