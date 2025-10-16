Argentina, finalista del Mundial Sub 20: del golazo de Mateo Silvetti a las atajadas clave de Santino Barbi
La selección albiceleste regresa a la gran final tras 18 años; el domingo, contra Marruecos
La selección argentina volvió a demostrar su temple en el Mundial Sub 20. En una semifinal vibrante y caliente ante Colombia disputada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el equipo de Diego Placente derrotó por 1 a 0 a Colombia y se metió en una nueva final de la categoría.
El héroe de la jornada fue Mateo Silvetti, el ex Newell’s y que ahora actúa en Inter Miami, que rompió el cero con una definición precisa, después de una gran jugada de Gianluca Prestianni por la izquierda.
71' ⏱ 🇦🇷 ¡GOOOOL! Gran definición de Silvetti— telefe (@telefe) October 16, 2025
ARGENTINA 0-0 COLOMBIA #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky 📺 #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/Y7ioxtMGN5
Aunque el otro gran protagonista de la noche fue el arquero Santino Barbi, quien sostuvo su valla invicta con intervenciones determinantes en los momentos más complejos del partido.
Desde el inicio, el duelo fue intenso. Colombia salió con decisión, presionando alto y buscando desnivelar a partir del desequilibrio individual de Arizala y Quiñones. Sin embargo, la defensa argentina, otra vez ordenada y bien firme, logró neutralizar los primeros intentos del conjunto cafetero. En esos pasajes, Barbi mostró seguridad de arriba y de abajo, bajando pelotas con autoridad y transmitiendo calma a un equipo que tardó algunos minutos en acomodarse.
54' ⏱ 🇦🇷 ¡TAPADÓN DE BARBI!— telefe (@telefe) October 16, 2025
ARGENTINA 0-0 COLOMBIA #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky 📺 #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/x7B5a3VQj1
Con el correr del primer tiempo, Argentina comenzó a encontrar espacios. El mediocampo, conducido con criterio por un infatigable Delgado, empezó a manejar los tiempos del partido.
Otra vez Prestianni fue el más peligroso en ataque: encaró, desbordó y probó de media distancia, obligando a intervenciones del arquero rival. Literalmente enloqueció a toda la defensa cafetera.
El segundo tiempo fue otro partido. Colombia salió decidida a presionar y tuvo en Arizala nuevamente a su carta más peligrosa. Apenas comenzado el complemento, el delantero conectó un gran cabezazo tras un córner cerrado. La pelota buscaba el ángulo, pero allí apareció Barbi con una reacción espectacular: voló hacia atrás y su izquierda y, a mano cambiada, desvió el balón con la punta de los dedos, evitando lo que parecía un gol seguro. Fue una atajada fundamental.
57' ⏱ 🇦🇷 ¡OTRA VEZ BARBI!— telefe (@telefe) October 16, 2025
ARGENTINA 0-0 COLOMBIA #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky 📺 #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/uqxYdl8y4F
A partir de esa jugada, Argentina se despertó. El equipo empezó a recuperar la pelota más arriba y a generar peligro. A los 23 minutos, una buena combinación entre Prestianni y Silvetti terminó con un remate desviado del volante rosarino. Fue el preludio de lo que sucedería tres minutos después.
49' ⏱ 🇦🇷 ¡Remate cruzado, lo tuvo Silvetti!— telefe (@telefe) October 16, 2025
ARGENTINA 0-0 COLOMBIA #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky 📺 #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/qGZqmOox6i
A los 26, Prestianni recibió por la izquierda, aceleró, dejó en el camino a un rival y, con una asistencia precisa habilitó a Silvetti, que controló con clase y definió cruzado ante la salida del arquero García.
La pelota se metió lentamente, a pesar del esfuerzo de dos defensores colombianos. Fue el 1-0 y la felicidad del banco argentino, que celebró un tanto que valía la clasificación a una final en esta categoría después de 18 años.
Los últimos minutos fueron emocionantes. porque mientras Colombia hizo todo lo que estuvo a su alcance para empatarlo, se encontró siempre con la seguridad de Barbi y con una defensa sólida. Y la Argentina tuvo al menos dos chances claras para ampliar la ventaja.
