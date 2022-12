Argentina - Países Bajos en el Mundial Qatar 2022: más eficacia que 6 de los 8 campeones y números históricos de un equipazo

escuchar

La Argentina se enfrentará este viernes con Países Bajos en un cuarto de final de Qatar 2022. ¿Cortará una serie de 32 años sin lograr una victoria contra un grande en playoffs de un mundial? ¿Pondrá fin a una seguidilla de 36 sin ganarle a un poderoso europeo en la Copa del Mundo?

Desde Italia 1990, Brasil (1-0, octavo de final) es el último peso pesado que cayó a manos de la selección albiceleste en las instancias eliminatorias durante el partido. Alemania, en México 1986 (3-2, la final), se convirtió en el último europeo fuerte doblegado por los argentinos sin definiciones por penales. Éxitos contra equipos grandes de octavos de final en adelante hubo tres desde entonces, pero siempre vía remates desde los 11 metros: vs. Italia en 1990, vs. Inglaterra en Francia 1998 y vs. Países Bajos en Brasil 2014. Pero en los 90 o los 120 minutos, ninguno desde aquel gol de Claudio Caniggia a Taffarel en Turín, ni desde la corrida de Jorge Burruchaga ante Harald Schumacher en el estadio Azteca en el caso de los fuertes del Viejo Continente.

Los argentinos festejan el pase a la final del Mundial Brasil 2014 sobre Países Bajos, pero aquel éxito, por penales, no cortó la seguidilla de no derrotar a grandes europeos en partidos de playoffs desde 1986. Dean Mouhtaropoulos - Getty Images South America

Ahora bien: ¿es Países Bajos un grande europeo? ¿Y un grande los mundiales? De los no campeones, es largamente el mejor. Y en ciertas estadísticas históricas, no menores, supera a varios de los que sí levantaron la Copa del Mundo.

El conjunto naranja fue tres veces subcampeón (Alemania ’74, Argentina ’78 y Sudáfrica 2010). Por debajo solamente de Alemania, que perdió cuatro finales, y a la par de su adversario de este viernes.

La eliminación argentina en Francia 1998 (1-2) se dio tras el cabezazo de Ariel Ortega al arquero Edwin Van Der Sar, en un cuarto de final. Archivo y captura - X00265

A seis de los ocho campeones mundiales los deja atrás en un rubro no menor: efectividad en partidos. No en consagraciones, sino en el campo victorias-empates-derrotas. Gracias a que tienen casi el triple de triunfos que de caídas, los neerlandeses son más eficaces que 75% del total de monarcas, y por supuesto, que el resto de los 84 seleccionados que han disputado la Copa del Mundo.

Los naranjas han jugado relativamente poco, pero cosechado muy buenos resultados. Según muestra el sitio Losmundialesdefutbol.com, participaron apenas 11 veces (sobre 22 mundiales, 50%) y registran 30 triunfos, 13 igualdades y 11 traspiés. Considerando en la tabla de posiciones histórica el criterio actual de tres puntos por éxito (vigente desde Estados Unidos 1994), están octavos, con 103 unidades en 54 encuentros, detrás de Brasil (246 en 113), Alemania (225 en 112), Italia (156 en 83), Argentina (153 en 85), Francia (124 en 70), Inglaterra (118 en 73) y España (110 en 67). ¿Y Uruguay, el restante campeón? Está noveno, con 88 unidades (en 59). Países Bajos es más eficiente que seis de esos ocho coronados.

¿Cómo? Consigue 1,9 puntos por partido. Más que el promedio de 1,87 de Italia, el de 1,8 de la Argentina, el de 1,77 de Francia, el el 1,64 de España, el 1,61 de Inglaterra y el 1,49 de Uruguay. Alemania lo supera por poco, con 2 de media. Y Brasil juega otra liga: 2,17 puntos por encuentro. Fastuoso.

Enorme salto de Denzel Dumfries al celebrar su gol a Estados Unidos, en el 3-1 neerlandés por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. ap - AP

Vale la siguiente comparación como para dimensionar el camino neerlandés en los mundiales: su promedio de 1,9 en los 11 torneos es similar a los de los tres mejores equipos de la Argentina en la Liga Profesional en las últimas dos temporadas: Racing tiene 1,95; Boca, 1,92, y River, 1,85.

Hay más. ¿Cómo está en goles? Muy bien. Anotó 94, recibió 50. Convierte 1,74 veces por partido, y sufre 0,92. Ese +44 casi alcanza la diferencia de tantos de la Argentina, que es de +48... en 31 encuentros más. Es decir, si se distribuyera parejamente todos los goles en sus partidos, Países Bajos tendría +0,81 de media, y su rival de este viernes en Qatar, +0,56. En una escala más pequeña, los naranjas son más eficaces que los albicelestes (18 participaciones).

Repaso por los 5 choques mundialistas del historial

Incluso los doblegan en su historial mundialista. Sobre 5 enfrentamientos, hay 2 triunfos neerlandeses, 1 paridad y 1 argentino, con 7 tantos europeos y 4 sudamericanos. Países Bajos goleó en Alemania 1974 (4-0, segunda rueda), la Argentina se desquitó en la final de su mundial (3-1 en tiempo suplementario, tras un 1-1), la Oranje triunfó en Francia ’98 (2-1, cuarto de final) e igualaron sin goles en Alemania 2006 (grupo) y Brasil 2014 (4-2 para Lionel Messi y compañía por penales, semifinal). En tres de los cinco cruces los argentinos no anotaron.

Ésa es una de las seguidillas que puede interrumpir este viernes el seleccionado de AFA. Otro hito estadístico a mano es el de empardar en puntos a Italia en la tabla histórica de los mundiales, siempre considerando de a tres por victoria: debe ganar para alcanzar a la Azzurra en 156 (aunque con tres encuentros más). Queda por discutir si, en caso de vencer en los 90 o los 120 minutos, quebrará aquellas barreras de 32 y 36 años desde el 1-0 milagroso a Brasil y el 3-2 extático a Alemania: ¿es Países Bajos un grande?

La formación actual de Países Bajos, un grande de los mundiales, un campeón sin corona. Dean Mouhtaropoulos - Getty Images Europe

Más allá del inolvidable equipazo que constituyó La Naranja Mecánica en Alemania ’74, un campeón sin corona, sus números históricos sugieren que sí. Que es el único grande no campeón mundial.