"¡¿Qué cobrás?! ¡¿Qué cobrás?! ¡Vergonzoso ¡Es vergonzoso!". Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Lionel Scaloni estalló de bronca contra Raphael Claus. Todo el banco de suplentes de la selección explotó después de la decisión del árbitro brasileño, que, a instancias del VAR, decidió anular el gol de Lionel Messi que le podría haber dado el triunfo a la Argentina frente a Paraguay en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Tras una gran jugada colectiva de la selección, que derivó en la definición de Messi para el 2-1, Claus asistió al VAR por una clara infracción de Nicolás González sobre Ángel Romero que se había producido 27 segundos antes del gol y no había sido sancionada. Debido a esto, el árbitro retrotrajo la acción, anuló el gol y sancionó tiro libre para Paraguay. A pesar de que el reglamento estuvo bien aplicado, Scaloni no ocultó su enojo y en la conferencia de prensa pidió por la unificación de los criterios y cuestionó que la falta de Romero sobre Exequiel Palacios, quien se retiró de la cancha lesionado por un rodillazo en la espalda, no fue sancionada.

"Respiro un poco para responder", comenzó el entrenador de la selección al ser consultado por la jugada polémica. "Yo creo que el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera. Hay un montón de jugadas en las que podía haber actuado y hoy no actuó. Yo no hablo de buena o mala fe, solo hablo de que hay que unificar el criterio", agregó el entrenador. Minutos después se confirmó que Palacios sufrió una fractura de apófisis transversal de la columna lumbar.

"Nosotros hoy nos quedamos con un jugador con varios días o meses afuera por una jugada, que no sé si es con o sin intención, pero el golpe existe y el VAR no revisa. En el penal de Paraguay, que puede cobrarlo o no, aunque para mí no, hay invasión de cancha de un metro de Balbuena y se tenía que repetir y no se repitió. Y en nuestro gol anulado, más allá de que creo que es legal, si te ponés a repetir las jugadas en cámara lenta, cuanto más la repetís, más te va a parecer foul. Es un deporte dinámico y de contacto. Además, el tiempo o los pases que pasan desde el foul al tiempo que hacemos el gol... no es que robamos la pelota y metimos el gol. No lo digo en mal sentido. Hay que unificar los criterios. El fútbol así no le gusta a nadie", comentó Scaloni.

Acerca del rendimiento del equipo, que con el empate alcanzó la línea de los siete puntos, después de haberle ganado a Ecuador (1-0) y Bolivia (1-1) en sus primeras presentaciones, el técnico comentó: "Los primeros 20 minutos del equipo no fueron buenos. Paraguay movió bien la pelota, nosotros no llegábamos a presionar y consiguieron el gol de penal. Pero a partir de ahí fue todo nuestro: el equipo reaccionó, creó situaciones, movió la pelota, hizo lo que creía que tenía que hacer y logramos el empate, hasta pudimos irnos con ventaja al entretiempo. Y el segundo tiempo fue todo nuestro. Más allá de que no se ganó, hay que valorar bastantes cosas que se hicieron bien y eso nos deja tranquilos más allá de que nos gustaría haber ganado".

Tras la lesión de Palacios, el DT optó por hacer ingresar a Giovani Lo Celso, quien se terminó transformando en la carta fundamental de la Argentina para poder crecer y cambiar la imagen inicial. El volante de Tottenham aportó recuperación, claridad, agilizó el juego y permitió una mejor circulación del balón. "Ellos tenían la pelota y el ingreso de Gio en esa posición, que sabe moverse entre líneas, no sé si mejoró al equipo, pero había que reaccionar. Y él reaccionó de manera especial, además de estar muy bien en fase de posición, también estuvo muy bien en fase de recuperación. Fue un partido bastante completo de él y estamos contentos porque es un jugador que valoramos".

Por otro lado, acerca de la elección del delantero Nicolás González como lateral izquierdo en lugar del lesionado Nicolás Tagliafico, Scaloni explicó: "Teníamos afuera al Huevo Acuña y hoy nos enteramos que Tagliafico no había terminado bien y era muy riesgoso jugar con él. La opción de Nico siempre la tuvimos en mente, creemos que puede hacer esa función y hoy lo ha demostrado, ha hecho muy buenas jugadas. Es una alegría enorme por él. Antes del partido había muchos ojos sobre él y me gustó que haya jugado de esa manera. Nos llena de orgullo que nunca agachó la cabeza y siempre tiró para adelante sabiendo que tenía todo nuestro apoyo".

Otros conceptos de Scaloni

Los puntos positivos y negativos. "Lo más importante es que nos sobrepusimos. Cuando se gana, también hay cosas para corregir y, cuando se pierde, hay cosas para mejorar. No siempre hay que estar preocupado. Analizaremos y miraremos las cosas que podemos hacer mejor. Pero tenemos un sabor agridulce, porque el equipo hizo todo para ganar"

"El segundo tiempo de hoy fue de lo mejorcito desde que estamos nosotros. Sometimos al rival en los últimos 30 metros. Más no se puede hacer frente a un rival que tiene 7 u 8 jugadores atrás de la pelota. Tenés que crear, intentar que no te creen y eso lo logramos. También valoramos la actitud del equipo, que siempre creyó en empatar y en el triunfo. El equipo es regular, está dando la cara y es lo más importante"

¿El gol de Paraguay fue determinante? "Nosotros hicimos un gol más que ellos y tuvimos más situaciones de gol. No creo que haya sido determinante cómo fue el inicio del marcador. Hubo algunas que sí lo fueron y podrían haber cambiado el desarrollo del partido".

