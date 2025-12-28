¿Qué le pasó? El arquero de Sudán se desplomó en pleno partido por la Copa Africana de Naciones

Sin quererlo, o no al menos de esa manera, el arquero de Sudán, Monged El Neel, se volvió el protagonista del partido que jugaban Guinea Ecuatorial y su equipo por una nueva fecha de la Copa Africana de Naciones cuando, sorpresivamente, se desplomó en pleno campo de juego cuando faltaban pocos minutos para que finalizar el primer tiempo. Pese al susto, el portero de 30 años siguió jugando hasta el final.

Transcurrían 37 minutos de la primera mitad del encuentro, que todavía estaba empatado en 0, cuando el guardavallas visitante comenzó a caminar hacia adelante hasta salir de su área. Una vez dentro del semicírculo se detuvo y cayó hacia el césped.

¿Qué le pasó?: en pleno partido por la Copa África el arquero de Sudán se desplomó de la nada

En las imágenes de la transmisión del partido se registró que el jugador llegó a poner sus manos para no dar de lleno contra el campo de juego y hasta se dio vuelta para quedar boca arriba.

De manera inmediata, ingresó el equipo médico de Sudán para asistirlo. Después de algunos minutos de los respectivos controles, y luego de que El Neel se arrojara un poco de agua, finalmente el arquero continuó en el juego y no fue reemplazado. Según medios europeos, durante los minutos que llevó el control del estado de salud del arquero el portero fue sometido incluso a un test para verificar la cantidad de azúcar en su cuerpo.

El argelino Adil Boulbina contra el portero sudanés Monged El Neel durante el partido del grupo E de la Copa Africana de Naciones entre Argelia y Sudán en Rabat, Marruecos, el miércoles 24 de diciembre de 2025. Mosa'ab Elshamy - AP

El Neel es el arquero titular de la selección de Sudán y uno de los futbolistas con mayor regularidad en el representativo nacional en los últimos años. A nivel de clubes, su carrera se desarrolló la mayor parte de tiempo en la liga local de su país.

Sudán finalizó el partido con una victoria por 1 contra Guinea Ecuatorial y así obtuvo su primera victoria en la Copa Africana de Naciones tras perder en su debut 3 a 0 contra Argelia, el primer rival que tendrá la selección argentina en el próximo Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa Africana de Naciones se desarrolla actualmente en Marruecos, entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Hay seis grupos con cuatro selecciones nacionales en cada uno de ellos.