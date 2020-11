Scaloni debió sortear diferentes complicaciones en la lista de convocados en ambas jornadas de Eliminatorias Fuente: Archivo - Crédito: FABIAN MARELLI / LA NACIÓN

Juan Patricio Balbi Vignolo 11 de noviembre de 2020 • 21:00

Un nuevo obstáculo se presenta para Lionel Scaloni. Después de entregar el pasado viernes la lista de convocados para jugar frente a Paraguay y Perú en la segunda doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de Qatar 2022, el entrenador de la selección nacional acumuló hoy su tercera baja de la nómina: a las recientes lesiones de Marcos Acuña y Paulo Dybala, ahora se sumó de la Roberto Pereyra.

El futbolista de Udinese, que no pudo participar de los encuentros iniciales frente a Ecuador (1-0) y Bolivia (2-1) en octubre por estar resolviendo su salida de Watford y su retorno al club italiano, fue marginado esta mañana y no podrá formar parte del plantel que se prepara para jugar este jueves con Paraguay en la Bombonera y el martes con Perú en Lima. "Pereyra no participará de los próximos dos partidos con Argentina por lesión muscular en muslo izquierdo ocurrida durante la actividad deportiva con su club", informó la cuenta oficial de la selección en Twitter.

El mediocampista fue titular en cinco de los siete partidos de la Serie A con Udinese, fue reemplazado en cuatro de ellos y paradójicamente el único en el que no salió fue el del pasado viernes en el empate 0-0 con Sassuolo. De esta manera, Pereyra se suma a Acuña, quien se retiró el sábado pasado con un "problema muscular" en la victoria de Sevilla por 1-0 sobre Osasuna, y a Dybala, quien fue desafectado por " presentar síntomas generales genitourinarios siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones".

Pero estas tres no son las únicas bajas de Scaloni para la doble jornada de Eliminatorias. Además de los integrantes de la lista que fueron desafectados (Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi se sumaron al plantel desde el lunes), otros cuatro jugadores tampoco pudieron formar parte de la nómina por distintas dolencias: Sergio Agüero (lesión muscular en los isquiotibiales), Germán Pezzella (esguince de tobillo derecho), Juan Foyth (desgarro en el bíceps femoral de su pierna derecha) y Eduardo Salvio (desgarro en el isquiotibial derecho) no pudieron ser tenidos en cuenta por el entrenador.

Durante la convocatoria pasada, Scaloni también tuvo que atravesar una situación similar con sucesivos imprevistos. De la lista preliminar con 30 futbolistas del exterior que presentó el 19 de septiembre, cinco jugadores fueron marginados de la nómina final del 4 de octubre: quedaron afuera Walter Kannemann (coronavirus), Agustín Marchesín (desprendimiento de un cartílago en las costillas), Germán Pezzella (lesión muscular), Renzo Saravia (rotura de ligamentos cruzados) y Nicolás González (lesión en la cadera). A su vez, Agüero todavía se encontraba en etapa de recuperación de la intervención en los meniscos de su rodilla izquierda.

Uno que sí: Leandro Paredes, disponible para la selección. Crédito: AFA

Pero, además, ya en el predio de Ezeiza con los trabajos iniciales de cara al debut, el arquero Juan Musso debió regresar a Italia y ser operado por una "lesión meniscal en la rodilla derecha" que sufrió en el primer entrenamiento y el mediocampista Giovani Lo Celso quedó descartado y volvió a Inglaterra por una "lesión muscular en muslo izquierdo" que arrastraba en Tottenham. Paulo Dybala no pudo ser considerado para el partido ante Ecuador por una indisposición estomacal, además, que le quitó posibilidades también para el cruce ante Bolivia en La Paz, en el que no ingresó.

Paraguay también llega con bajas

Eduardo Berizzo tiene que lidiar con una serie de bajas en el plantel de Paraguay para el partido ante la albiceleste del jueves en la Bombonera. La Albirroja, que sumó cuatro puntos en sus primeras dos presentaciones al empatar 2-2 con Perú de local y vencer 1-0 a Venezuela como visitante, no tendrá a seis futbolistas por diferentes lesiones.

El mediocampista Andrés Cubas fue descartado por una lesión muscular, al igual que el delantero Lorenzo Melgarejo, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda en Racing. Además, el atacante Derlis González (rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha) y el defensa Blas Riveros (rotura del ligamento interno y el ligamento cruzado de su rodilla izquierda) estará inactivos por al menos seis meses. Y, por último, los arqueros Roberto Fernández (edema óseo en la rodilla derecha) y Gerardo Ortiz (contagio masivo de Covid-19 Once Caldas) tampoco están disponibles.

Berizzo prepara el duelo: Paraguay visitará a la Argentina en la Bombonera. Fuente: Reuters

"La capacidad de un equipo es reemplazar a sus jugadores, que la idea colectiva esté por encima de su individualidad", dijo Berizzo al comentar las bajas en una conferencia de prensa en Asunción. "La fortaleza que nos da el haber salido del primer combo con muchas cosas bien hechas es donde nos apoyamos para enfrentar al partido con Argentina. No desconocemos la calidad de nuestro adversario pero también sabemos que somos un equipo dinámico, agresivo, de un gran ida y vuelta. Para enfrentar un partido como este necesitamos sentirnos dueños del balón, ser consecuentes con el plan de partido y creer en lo que podemos hacer".

