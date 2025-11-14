Argentina Sub 17 vs. México, en vivo: el partido por 16avos del Mundial Qatar 2025, minuto a minuto

El gol de Ramiro Tulián, jugador de Belgrano de Córdoba, para el 1-0 de la Argentina, remite de inmediato a una escena inolvidable: el tanto de Enzo Fernández ante México en el Mundial de Qatar 2022. Ambos nacieron tras un córner desde la izquierda y comparten la misma esencia: enganche hacia el centro y definición al segundo palo. Casi idénticos, separados por categorías, pero unidos por el impacto.