Argentina Sub 17 vs. México, en vivo: el partido por 16avos del Mundial Qatar 2025, minuto a minuto
El equipo de Diego Placente busca seguir en la copa del mundo juvenil
Cambios en la Argentina
Ingresan Uriel Ojeda y Jerónimo Gómez Mattar; se retiran Alejandro Tello y Tobías Pujol. Placente busca mayor frescura en el mediocampo.
Gol de México
Centro desde la izquierda de Ian Fernando Olvera y cabezazo de Luis Gamboa, solo, tras una nula salida de Castelau. Empata el partido en el inicio del segundo tiempo.
Se reanuda el partido
México mueve la pelota. La Argentina gana 1-0 pero sufrió en el final del primer tiempo. Buscará cerrar su pase a octavos en esta segunda parte.
Final del primer tiempo, con salvada del arquero argentino
Lo tuvo México en la última. Gran atajada de Castelau ante un cabezazo potente, la pelota dio en el travesaño y salió. Susto antes del descanso. La Argentina se va al descanso con ventaja: le gana 1-0 a México con golazo de Ramiro Tulián.
Hay arquero
Tapó Castelau en el mano a mano ante Luis Gamboa y evitó el empate, aunque la jugada ya estaba anulada por posición adelantada.
Entró y lo amonestaron
México ya cometió 12 faltas en poco más de media hora. El desgaste se siente y llega el primer cambio: Karin Hernández reemplaza a Kenneth Martínez. En la primera que participó del juego, sin haber tocado la pelota, ya vio la amarilla por falta. El tercero en el rival.
De lo mejor del conjunto de Diego Placente en el torneo
La Argentina recupera rápido en campo rival, prueba de media distancia y sigue buscando el segundo. México, pasivo, apenas resiste en su campo. Todo sucede en la cancha dos del predio de Doha.
La Argentina domina con claridad
México no logra generar juego cuando tiene la pelota y, para recuperarla, recurre con frecuencia a la infracción, sumando ya dos amonestados.
Paralelismo
El gol de Ramiro Tulián, jugador de Belgrano de Córdoba, para el 1-0 de la Argentina, remite de inmediato a una escena inolvidable: el tanto de Enzo Fernández ante México en el Mundial de Qatar 2022. Ambos nacieron tras un córner desde la izquierda y comparten la misma esencia: enganche hacia el centro y definición al segundo palo. Casi idénticos, separados por categorías, pero unidos por el impacto.
Casi llega el segundo de la Argentina
El arquero mexicano Santiago López falló en la salida tras un centro y Filipe Esquivel definió rápido, pero el defensor Felix Contreras salvó sobre la línea.
Golazo de Argentina
Esquivel jugó corto el córner desde la izquierda para Ramiro Tulián, que enganchó como Enzo Fernández en Qatar y la clavó al segundo palo. La Argentina gana 1-0.
La Argentina empieza a tomar el control del partido
México se replega y corre detrás de la pelota en el arranque, aunque el equipo de Placente aún no genera peligro.
Comenzó el partido en Doha
La Argentina ya mueve la pelota ante México. En juego, el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17.
Historial adverso
En la categoría sub 17 es en la única en la que México tiene historial positivo con Argentina: ganó dos de los tres cruces en la historia del torneo. Un dato que el equipo de Diego Placente buscará romper hoy.
Ya hay rival en octavos
Portugal espera al ganador en octavos, tras vencer 2-1 a Bélgica en la previa. El duelo se jugará el martes 18, con horario a confirmar. Los portugueses son los vigentes campeones europeos de la categoría y llega con aspiraciones altas al certamen en Qatar.
Formación de Argentina
Placente apuesta por el equipo base que logró puntaje perfecto en la fase de grupos.
El 11 de Argentina: Alber Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas (C), Simón Escobar; Alejandro Tello, Filipe Pujol; Santiago Espíndola, Ramiro Tulián, Filipe Esquivel y Thomás De Martis.
¿Cómo llegan los equipos?
La selección argentina avanzó con puntaje ideal en la primera fase, siendo el líder del Grupo D, venciendo 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y goleando 7-0 a Fiyi. Por su lado, México tuvo dos derrotas y una sola victoria clasificando como el último mejor tercero, con ayuda del fair play.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Argentina vs. México por el Mundial Sub 17
La selección argentina de Diego Placente enfrenta a México por los 16vos de final del Mundial Sub 17 en Qatar desde las 11.45 (hora de Argentina), en Doha. Luego de cerrar una fase de grupos perfecta, deberá afrontar el primer duelo de playoffs. El árbitro será el italiano Andrea Colombo. Transmiten DSports y TV Pública. LA NACION seguirá el partido minuto a minuto.
