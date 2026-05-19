Dos empresarios argentinos acusados en el FIFAgate negocian un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos

De la nada, y en una decisión que sorprendió a muchos en Estados Unidos, los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis emprendieron el fin de semana un viaje a Nueva York junto a sus mujeres y, según informa el New York Times, negocian un acuerdo con las autoridades judiciales de esa ciudad. Se trata de los dueños de la empresa Full Play, implicada en el FIFAgate: sobre ellos pesaba una orden de extradición desde 2015 que fue negada por la Justicia argentina al año siguiente. Desde entonces, sólo viajaban por el país: podrían haber sido detenidos en el extranjero.

Los Jinkis eran dos de los ejecutivos más importantes que se vieron involucrados en la gigantesca trama de corrupción conocida como FIFAgate. Como dueños de la empresa Full Play, la Justicia estadounidense entendió que habían sobornado a diferentes directivos del fútbol sudamericano para quedarse con los derechos de marketing y de televisión de distintos torneos continentales. Ni Hugo ni Mariano se sentaron frente a los fiscales estadounidenses ni ante la jueza Pamela K. Chen, que lleva adelante la instrucción del caso. Hasta ahora.

Hugo y Mariano Jinkis

“Durante el fin de semana, ambos abordaron voluntariamente un vuelo comercial en Buenos Aires con sus esposas con destino a Nueva York. Y el lunes, Hugo, de 81 años, y Mariano, de 51, iniciaron conversaciones para negociar un posible acuerdo con la fiscalía federal en Brooklyn”, informan este martes los periodistas Ken Bensinger y Santul Nerkar en la edición digital del New York Times.

El periódico neoyorquino, uno de los más prestigiosos del mundo, continúa: “Para los fiscales, la comparecencia de los Jinkis representa una posible victoria en un caso que se ha visto debilitado recientemente por las apelaciones y la administración Trump. Estos reveses amenazan con echar por tierra años de trabajo para erradicar la corrupción generalizada que alcanzó los niveles más altos del deporte más popular del mundo, incluyendo sobornos a los votantes que decidían la sede de la Copa Mundial”.

La sede del distrito Este de la corte neoyorquina donde se siguió la instrucción del llamado FIFAgate

Nadie sabe por qué los Jinkis, que nunca hablaron en público del caso ni de su grado de participación en los hechos que se les atribuyen, decidieron viajar a los Estados Unidos para negociar con las autoridades. “No está claro por qué los Jinkis accedieron a venir a Nueva York ahora, casi 11 años después de haber sido acusados, ni por qué los fiscales parecen dispuestos a llegar a un acuerdo favorable para ellos. Su llegada contradice el rumbo general de un caso que, a todas luces, estaba llegando a su fin. Si los fugitivos [Hugo y Mariano Jinkis] aceptan declararse culpables, los fiscales obtendrían sus primeras condenas desde el juicio de 2023″, postula el NYT.

El medio estadounidense agrega: “A lo largo de los años, los fiscales federales han conseguido más de 30 condenas y cientos de millones de dólares en la investigación, pero hasta ahora no habían podido confrontar a los Jinkis, a quienes acusan de ser figuras clave en una larga trama para utilizar sobornos y adquirir los derechos de torneos como la Copa América, uno de los eventos deportivos más importantes y populares del mundo”.

Los funcionarios de la FIFA son escoltados detrás de las sábanas luego de ser arrestados por las autoridades suizas en el hotel Baur au Lac en Zurich el miércoles 27 de mayo de 2015, el día que comenzó el escándalo de corrupción conocido como FIFAgate Pascal Mora/The New York Times - Archivo

El NYT asegura que “aunque la fiscalía ha alcanzado acuerdos de culpabilidad voluntarios con la mayoría de los acusados, los Jinkis se han mostrado escurridizos”. Y añade: “Inicialmente, fueron puestos bajo arresto domiciliario en Argentina en 2015, pero un juez federal en Buenos Aires denegó la solicitud de extradición de Estados Unidos en octubre de 2016. Los hombres poseen propiedades en Uruguay y estaban acostumbrados a viajar internacionalmente. Anteriormente, habían manifestado que estarían dispuestos a pagar multas sustanciales para salir de su difícil situación, pero se negaban a ir a prisión”.