Argentina Sub 23 vs. Marruecos, en vivo: cómo ver online el partido de los Juegos Olímpicos 2024

Este miércoles, desde las 10 (horario argentino), la selección nacional Sub 23 se enfrenta a Marruecos en el marco de la primera fecha del grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg, se disputa en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint Étienne, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports 2 (canal Eventos, 116, de Flow), como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Javier Mascherano, que se clasificó a los Juegos tras quedar segundo en el Preolímpico Sudamericano, tiene en el plantel tres futbolistas mayores (como lo permite el reglamento) que recientemente ganaron la Copa América 2024: Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli, campeones del mundo en Qatar 2022 junto a otro de los integrantes de la nómina, Thiago Almada. El seleccionado africano, por su parte, se aseguró un cupo en París 2024 luego de consagrarse campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23. Tiene como principal figura a Achraf Hakimi, emblema de la Mayor en el Mundial Qatar 2022, donde logró su mejor performance histórica al quedar en el cuarto lugar.

Gerónimo Rulli será el arquero titular de la selección argentina en los Juegos Olímpicos CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Argentina vs. Marruecos: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024, que se disputa este miércoles en Saint Étienne, Francia, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports 2 (el primer tiempo también se puede ver en vivo por TyC Sports), señal que se transmite por el canal Eventos (116) de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports 2.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

En los amistosos previos a París 2024 (algunos más informales que otros), la selección argentina combinó variantes ofensivas con dificultades defensivas. Uno de los desafíos de Mascherano como DT será fusionar las diferencias y armar el equipo ideal en un torneo que no tendrá al bicampeón vigente (Brasil, que no se clasificó), pero sí a otros seleccionados de temer como España y el anfitrión, Francia, que no contará con Kylian Mbappé pero sí con el delantero Alexandre Lacazette, con presente en Lyon y pasado en Arsenal de Inglaterra, entre otros.

Javier Mascherano, DT de la selección argentina de fútbol que compite en los JJOO París 2024 AFA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina Sub 23 corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el debut en los Juegos Olímpicos París 2024 de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.80 contra los 4.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Marruecos. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

Posible formación de la selección argentina

Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Santiago Hezze, Cristian Medina, Thiago Almada, Kevin Zenón; Julián Álvarez y Lucas Beltrán.

