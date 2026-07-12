Así fue el gol de Alexis Mac Allister para Argentina ante Suiza

A los diez minutos del primer tiempo, la Argentina encontró la primera ventaja frente a Suiza en el último cuarto de final del Mundial, en Kansas City. Lo hizo en un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi al primer palo. Allí, Alexis Mac Allister ganó en las alturas y le cambió la trayectoria al balón: la pelota fue a parar al palo más lejano a un indefenso arquero helvético, Gregor Kobel, que ni siquiera atinó a tirarse.

Mientras los jugadores argentinos festejaban la conquista, el director técnico Lionel Scaloni felicitó a Walter Samuel, uno de sus ayudantes. Sucede que el ex defensor de Boca y Roma, entre otros clubes, es el responsable de las pelotas paradas en el equipo argentino. No es la primera vez que un córner le reditúa en la red a la selección albiceleste. Tampoco es el estreno de Mac Allister en el área ajena tras un córner de Messi: los protagonistas habían intervenido en el gol de Lisandro Martínez a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Leo y Mac Allister de cabeza abre el marcador



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Fue el cuarto gol de cabeza de la Argentina en el Mundial: Cristian “Cuti” Romero lleva dos (ante Cabo Verde y Egipto), Enzo Fernández tiene uno (frente a Egipto) y este ante Suiza convertido por Mac Allister. El jugador de Liverpool tiene un mérito extra, que reside en el movimiento que hizo para cambiarle la dirección a la pelota en el aire. Esa improvisación es la que dejó fuera de juego al arquero suizo.

Además, el propio Mac Allister había sido el finalizador de la jugada que dio origen a los dos córners que precedieron al gol. Después de recibir de Lionel Messi, remató de derecha al primer palo y la pelota rebotó en un defensor suizo. Del primer tiro de esquina, Romero ganó en el primer palo y no apareció ningún compañero para terminar la jugada.

El festejo de Alexis Mac Allister tras anotar el primer gol de la Argentina ante Suiza Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

De todas maneras, la acción continuó en campo suizo, ya que un rebote en un futbolista helvético le dio otro córner a la Argentina. De ese tiro de esquina vino el gol de la Albiceleste. Y Messi llegó a las 11 asistencias en Mundiales, otro récord absoluto para su colección.

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