Argentina vs. Angola, en vivo: minuto a minuto del amistoso internacional
La selección juega en Luanda el único amistoso de esta doble fecha FIFA
Salen los equipos a la cancha
Los protagonistas ingresan al campo de juego del estadio 11 de Novembro, en Luanda. El trofeo que se entregará al ganador tiene el número 50 bien grande, en relación al aniversario de la independencia angoleña. En este sentido, a las entradas por un dólar se le suma la decisión del gobernador de la provincia de otorgar asueto a los trabajadores públicos a partir del mediodía. Todo el gabinete nacional angoleño saluda a los futbolistas argentinos y a los locales. El presidente del país, João Manuel Gonçalves Lourenço, recibe una camiseta firmada por todo el plantel. Y su mujer, una réplica.
Así va la Argentina
Con la comunicación oficial por parte de la AFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni saldrá a la cancha en Luanda con estos titulares: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
Así llegaba Argentina al estadio
La delegación argentina ya está en el vestuario del estadio 11 de Noviembre de Luanda. Las primeras informaciones apuntan que Scaloni hará un cambio en el equipo titular: Nicolás González jugaría de lateral izquierdo y Nicolás Tagliafico acompañaría a Cristian Romero y jugaría de segundo central.
Llegan los primeros hinchas
El gobierno angoleño quiere que la presencia de Lionel Messi y los campeones del mundo en Qatar 2022 sean el acontecimiento del año. Con entradas que arrancaban en un dólar, los hinchas ya pueblan las tribunas del Estadio Nacional de Luanda, que fue remodelado para la ocasión. El equipo local, 89º del ranking FIFA, no irá al próximo Mundial.
Con un solo antecedente
El único antecedente de un enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió en 2006. El 30 de mayo de 2006, en Salerno, Italia, la Argentina conducida por José Pekerman vencía 2-0 al conjunto angoleño en el último ensayo antes del Mundial de Alemania. Aquel día, el fútbol entregó un guiño del destino: Lionel Messi, con apenas 19 años, ingresó en el segundo tiempo en lugar de Javier Saviola y en esos 27 minutos de acción demostró que estaba listo para destacarse en su primer Mundial de mayores. Aquel fue apenas su séptimo partido con la camiseta albiceleste, de un total que este viernes llegará a 196.
El último partido del año
La selección argentina juega en Luanda, la capital angoleña, el último partido del año. Luego de una multitudinaria práctica en la cancha de Elche (España) el equipo dirigido por Lionel Scaloni se trasladó a ese país africano para cerrar el 2025. Sin Dibu Martínez en el arco, pero con Lionel Messi entre los titulares, la Albiceleste se presenta para conmemorar los 50 años de la independencia angoleña. El partido es televisado por TyC Sports y Telefé. En esta nota, LA NACION lleva adelante el minuto a minuto.
