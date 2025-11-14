Argentina vs. Angola, en vivo: minuto a minuto del amistoso internacional

Los protagonistas ingresan al campo de juego del estadio 11 de Novembro, en Luanda. El trofeo que se entregará al ganador tiene el número 50 bien grande, en relación al aniversario de la independencia angoleña. En este sentido, a las entradas por un dólar se le suma la decisión del gobernador de la provincia de otorgar asueto a los trabajadores públicos a partir del mediodía. Todo el gabinete nacional angoleño saluda a los futbolistas argentinos y a los locales. El presidente del país, João Manuel Gonçalves Lourenço, recibe una camiseta firmada por todo el plantel. Y su mujer, una réplica.