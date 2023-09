escuchar

Una doble fecha perfecta. Seis puntos conseguidos de seis posibles. Con grandes actuaciones a nivel individual y colectivo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó su camino hacia la próxima Copa del Mundo con dos triunfos importantes de cara a lo que se viene. Tras la victoria por la mínima ante Ecuador el jueves pasado, la Argentina mostró su mejor versión histórica en la altura de La Paz y goleó por 3 a 0 a Bolivia con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. Dominio absoluto y tres puntos que siempre le costó conseguir a la albiceleste pero que este martes, mereció de principio a fin. Y sin Lionel Messi, quien fue desafectado horas antes del partido.

La idea de juego no distó de lo habitual. Posesión de pelota, transiciones rápidas y presión intensa e inmediata tras pérdida. En el llano o a 3.581 metros sobre el nivel del mar. Al campeón del mundo le es indiferente el estadio, la ciudad o el país en el que juegue. Si no es favorito en la previa -aunque la gran mayoría de las veces lo es-, se gana esa condición durante el partido. Y esta vez no fue la excepción. El equipo se apoyó en el cariño de la hinchada local y ganó con comodidad.

La selección argentina y una actuación histórica en la altura de La Paz para golear por 3 a 0 a Bolivia Daniel J. Miranda Salinas - FOTOBAIRES

Esta vez, la altura no tuvo efecto. O por lo menos, eso demostraron los futbolistas argentinos. “Se siente un poco la altura, pero yo digo que es psicológico. Hicimos un buen trabajo y estoy más que feliz”, aseguró Ángel Di María, autor de dos asistencias y capitán ante la ausencia de Messi (el dorsal 10 lo utilizó Ángel Correa, quien ingresó en los últimos minutos). Enzo Fernández, de gran actuación principalmente en la primera etapa, afirmó terminar con poco aire, pero también comentó que se sintió bien a lo largo de los 90′: “Estoy un poco ahogado. Se siente mucho la altura, pero me sentí bien. Es complicado cambiar el aire, pero los primeros 20′ son más difíciles que los minutos restantes”, cerró.

El primer tanto fue convertido justamente por el ex River, quien jugó como interno izquierdo para que Alexis Mac Allister sea el único 5 posicional. Rodrigo De Paul rompió líneas, Julián Álvarez abrió la pelota de primera para Di María y ‘Fideo’ sacó un centro a ras del piso para el ingreso de Enzo, que anticipó a toda la defensa y definió solo ante la mirada del arquero Guillermo Viscarra, que poco pudo hacer para contener el remate.

🎩🪄 Buen momento para recordar que este pibe recién está jugando su segundo partido de Eliminatorias.



🔝 Ah, y tiene apenas 22 años. Qué talento, por favor. pic.twitter.com/Tb41TTsklB — canchallena (@canchallena) September 12, 2023

El segundo fue de Tagliafico, quien después de 51 partidos disputados sin convertir ningún tanto con la camiseta de la selección argentina, tuvo su bautismo goleador de la manera menos pensada: con el hombro. Di María buscó el área con un gran tiro libre y el defensor de Lyon de Francia, titular en ambos encuentros de esta primera doble fecha de eliminatorias ante la lesión de Marcos Acuña, se anticipó a todos, intentó cabecear y, de manera fortuita, la pelota ingresó de emboquillada por arriba de Viscarra.

La anotación para sentenciar el resultado fue de Nicolás González, que había sido uno de los jugadores con menos participación en todo el partido. A los 84′, antes de ser reemplazado para que ingrese Alejandro Garnacho, capturó un rebote luego de un gran cambio de frente de Di María que no pudo controlar Julián y remató fuerte para poner el 3 a 0. El surgido en Argentinos Juniors devuelve la confianza plena de Lionel Scaloni a base de goles y buenos rendimientos.

Resumen Bolivia 0 vs. Argentina 3

Los próximos dos partidos de la selección serán en octubre, ante Paraguay como local, y Perú como visitante. Luego se vendrá la doble jornada más complicada de todo le certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo: ante Uruguay y Brasil, en noviembre.