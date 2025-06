Argentina vs. Chile, en vivo: el partido de las eliminatorias 2026, minuto a minuto

11.45 La primera vez de Messi en Chile

El 15 de octubre de 2008, LA NACION lo calificó con 4. Era la primera vez que Lionel Messi pisaba Santiago de Chile con la selección argentina, y su presencia fue la ausencia: su talento ya desbordante no regó ni una gota del césped del estadio Nacional, que rugía con Marcelo Bielsa como rey de la manada de jugadores chilenos que conseguirían la hazaña de vencer por primera vez a la Argentina en la historia de las eliminatorias: 1-0 con un gol de Fabián Orellana.

11.30 Una llegada caótica para la selección argentina

La llegada de la selección argentina a Santiago de Chile resultó caótica. En el desembarco en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, la falta de un operativo de seguridad adecuado generó malestar entre los jugadores y el cuerpo técnico que fueron recibidos entre empujones, insultos y un ambiente hostil. Los dirigentes argentinos que acompañaron a la delegación explicaron que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) no implementó el protocolo de seguridad exigido por la FIFA para delegaciones oficiales, el cual establece que los jugadores y el cuerpo técnico deben desplazarse dentro de una cápsula de seguridad.

11.00 La esperanza de Gareca

La Roja atraviesa un momento muy complicado y su sueño para llegar al Mundial del 2026 es muy difuso: marcha último con diez puntos y se ubica a cinco del puesto de repechaje, a falta de 12 unidades para la finalización. Si bien no está afuera, depende de varios resultados. Ante todo, debe ganar: “Nos aferramos a la fe, a la confianza que nos tenemos como cuerpo técnico, la confianza que les tenemos a los jugadores, los buenos jugadores. Yo me aferro a eso: los partidos hay que jugarlos, más allá de las dificultades. Me agarro de la experiencia que tengo de tantos años como jugador o como técnico que me han tocado y he visto en el fútbol”, expresó Ricardo Gareca, DT de la selección chilena.

"EL EQUIPO VA CRECIENDO EN RENDIMIENTO Y CREO QUE ESO NOS SOSTUVO EN EL CARGO"



Ricardo Gareca, estratega de Chile, agradeció a los dirigentes de la ANFP por el respaldo que ha tenido, y apuntó a un alza futbolística para continuar en #LaRoja: "Hemos mejorado como Selección" pic.twitter.com/KYsWItAmcZ — ESPN Chile (@ESPNChile) June 4, 2025

10.45 Llamado de urgencia

El entrenador argentino, Ricardo Gareca, tuvo que realizar una citación de urgencia, ya que Charles Aránguiz fue liberado de los entrenamientos por un problema físico y el DT citó a Iván Román, de 18 años, del Atlético Mineiro.

10.30 El último antecedente

La última vez se vieron las caras fue por la primera ronda de este mismo torneo, correspondiente a la séptima fecha, con victoria para el equipo dirigido por Lionel Scaloni 3 a 0 en el estadio Monumental con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala. Dos meses antes, el 25 de junio de 2024, chocaron en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos y la victoria albiceleste fue 1 a 0 con un tanto de Lautaro Martínez.

10.15 Cómo están rumbo a la próxima Copa del Mundo

Los dos equipos viven realidades opuestas. La selección argentina tiene prácticamente asegurado el primer puesto de las eliminatorias, ya que suma 31 puntos y consiguió una diferencia de ocho unidades con Colombia, el inmediato perseguidor, equipo con el que se medirá el martes próximo, en el Monumental. Mientras que Chile que se encuentra en la última posición de la tabla, necesita un triunfo para achicar la distancia de cinco puntos que mantiene con Venezuela, que actualmente está en zona de repechaje para ingresar al Mundial.

10.00 Los once de Chile

El entrenador argentino, Ricardo Gareca no confirmó cuáles serán los titulares para enfrentarse a los campeones del mundo, pero algunos medios locales aseguran que formará con: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo; Arturo Vidal, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Víctor Dávila.

9.45 La posible formación de la selección argentina

Si bien Lionel Scaloni suele confirmar la formación titular un par de horas del partido, de acuerdo a los últimos ensayos, estos podrían ser los 11 para enfrentar a Chile: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Thiago Almada o Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Leandro Paredes entrenan con la selección argentina antes de su encuentro de la eliminatoria ante Chile. (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

9.30 Bienvenidos al minuto a minuto del choque entre Chile y Argentina

Bienvenidos al minutos a minuto del enfrentamiento entre la selección argentina y la de Chile, en Santiago, por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas. El encuentro se disputará, desde las 22, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El encuentro será televisado por TyC Sports y la TV Pública.