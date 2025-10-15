Argentina vs. Colombia, en vivo: el minuto a minuto de las semifinales del Mundial Sub 20

La Argentina mantiene su marcha perfecta: ganó sus cinco partidos en el torneo, viene de eliminar a México con autoridad por 2-0 y busca volver a una final mundialista juvenil después de 18 años. Colombia, por su parte, llega invicta y con confianza tras vencer por 3-2 a España en los cuartos de final.

Sin embargo, ambos equipos sufren bajas importantes para este encuentro. Por el lado de los dirigidos por Diego Placente, Maher Carrizo, autor de tres goles en los últimos dos encuentros, no podrá estar por acumulación de amarillas, mientras que Valente Pierani quedó desafectado por una lesión y no volverá en lo que resta de torneo. En Colombia no estará su goleador Neiser Villarreal, también sancionado tras llegar a las dos tarjetas, y tampoco el lateral Carlos Sarabia.