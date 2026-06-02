Le robaron el local, pero un llamado de la selección le cambió la vida: ahora es el encargado de “garantizarle” la felicidad a Messi

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026, la selección argentina continúa con su preparación en Kansas bajo la conducción de Lionel Scaloni, mientras los hinchas viven la previa con una mezcla de ansiedad e ilusión. En ese contexto surgió una historia que rápidamente llamó la atención: Mariano Carboni, un artesano de Gualeguaychú, fue el encargado de fabricar 70 mates personalizados para los jugadores y el cuerpo técnico de la Scaloneta por pedido de la AFA. “Un orgullo enorme para todo nuestro taller”, expresó sobre un trabajo que lo vinculó de manera directa con los campeones del mundo.

Las piezas fueron elaboradas por MC Mates (@mates_mc en Instagram), el emprendimiento familiar que Carboni lleva adelante en Gualeguaychú y que se dedica a la fabricación artesanal de mates. Gracias a la trayectoria construida a lo largo de los años, la AFA lo eligió para realizar los ejemplares personalizados que recibieron los jugadores y el cuerpo técnico de la selección en la previa del Mundial 2026, un reconocimiento que llegó después de décadas de trabajo en el oficio.

La AFA le encargó 70 mates personalizados para los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Argentina

En diálogo con LA NACION, Mariano contó que la historia del emprendimiento comenzó junto a sus padres y sus hermanos. “Somos cinco hermanos y mi viejo y mi mamá. Hubo una época en la que nos dedicábamos exclusivamente a hacer mates. Pasábamos madrugadas enteras cociendo mates para poder entregar pedidos porque trabajábamos para otra persona”, recordó. Con el paso de los años, cada integrante de la familia tomó su propio camino, hasta que él decidió volver a apostar por el oficio. “Entré a trabajar en una fábrica del parque industrial y, después de diez años, volví a invertir con mi papá. Ahí cambiamos un poco el negocio y le puse la marca MC”, relató sobre el origen de un proyecto que hoy llegó hasta las manos de los campeones del mundo.

Sobre cómo llegó la propuesta, Carboni explicó que el contacto se dio a través de uno de sus clientes, ya que su emprendimiento también se dedica a la venta mayorista de mates. Ese vínculo fue el encargado de acercar su trabajo a la AFA, que estaba evaluando distintas opciones para realizar el encargo. “A él le pidieron que presentara un presupuesto. Había otro presupuesto presentado, pero junto con nuestros mates salimos nosotros”, recordó. Así fue como MC Mates terminó siendo elegido para fabricar las piezas personalizadas que hoy acompañan a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Argentina.

La noticia llegó como una “caricia al alma” después de un momento difícil

“Fue una caricia al alma”: le robaron herramientas de su taller, pero días después la AFA lo eligió para fabricar los mates de los campeones del mundo

Este momento tuvo un significado todavía más especial para el artesano porque llegó apenas unos días después de atravesar un momento muy difícil. Por lo que dio a conocer, recientemente sufrió un robo en su taller, donde le sustrajeron herramientas y maquinaria fundamental para su trabajo, un golpe que generó preocupación e incertidumbre para el emprendimiento familiar.

Por eso, ser elegido para fabricar los mates de la Selección Argentina fue una alegría inesperada en medio de la adversidad. “Es un orgullo grandísimo y una locura porque veníamos de una semana en la que nos habían entrado a robar, nos sacaron herramientas, maquinarias y demás. La verdad que fue una caricia al alma”, expresó, al describir lo que significó recibir este reconocimiento en un contexto tan complejo.

Los detalles detrás de cada mate

Las piezas fueron elaboradas de manera artesanal en un taller familiar de Gualeguaychú

En cuanto al diseño, Carboni contó que inicialmente la AFA les había planteado una idea de personalización diferente. Sin embargo, los tiempos de producción obligaron a simplificar algunos detalles y optar por un modelo más clásico. “Teníamos muy poco tiempo para realizar un personalizado. Fueron por algo más genérico, con grabado láser y el mate imperial en color negro. Ahí se fue definiendo”, explicó.

Aun así, cada pieza conservó una identidad especial. Los mates fueron personalizados con el nombre de cada jugador o integrante del cuerpo técnico y sumaron elementos vinculados a la Selección Argentina, como el escudo de la AFA, las estrellas de los títulos obtenidos y la imagen de la Copa del Mundo. El resultado fue un diseño elegante y sobrio, pensado especialmente para acompañar a la delegación durante la cita mundialista.

Cada mate incluye detalles vinculados a la identidad y los logros de la Selección Argentina

Para Mariano, además, el proyecto tuvo un valor emocional enorme. “Siempre estaba ahí la esperanza porque veía que otros artesanos le habían podido hacer un mate a la Selección”, reconoció. Lo que más lo emocionó fue que, en esta ocasión, el pedido surgió directamente desde la AFA. “No es como otras veces que le regalaron mates a la Selección, sino que acá fue la propia AFA la que hizo el pedido para entregárselos a los jugadores”, destacó.

El sueño de ver sus mates en manos de los campeones del mundo

Al imaginar a los jugadores utilizando sus mates, Carboni no ocultó su emoción. Ante la consulta de qué le gustaría que sintieran al usarlos, expresó: “Orgullo, porque sale de un taller de una familia laburante, de chicos que trabajan y son artesanos”, expresó.

Los mates fueron diseñados especialmente para acompañar a la delegación durante el Mundial

Asimismo, destacó el valor del trabajo manual detrás de cada pieza. Contó que no existe un proceso industrial que permita fabricar los mates de manera automática y que cada detalle requiere intervención humana. “Cada mate tiene su trabajo manual. Cada agujerito que tiene se hace a mano”, señaló. Por eso, aseguró que sería una enorme satisfacción que los jugadores reconocieran ese esfuerzo al utilizarlos.

Ahora, Mariano espera con ansiedad una imagen que termine de coronar esta experiencia: la confirmación de que los jugadores y el cuerpo técnico ya tienen los mates en sus manos. “Sería una locura y un orgullo grandísimo”, expresó. Mientras la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío mundialista, en su taller de Gualeguaychú permanece la satisfacción de haber aportado, desde su oficio y su pasión, un pequeño símbolo de la identidad argentina que acompañará a la Scaloneta en el camino hacia la Copa del Mundo.