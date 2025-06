Argentina vs. Colombia: la durísima patada de Enzo Fernández a Kevin Castaño que le valió la expulsión

En un momento complicado para la selección argentina, Enzo Fernández vio la tarjeta roja por una durísima patada contra Kevin Castaño. El mediocampista de Chelsea fue con la pierna alta e impactó contra la cabeza del jugador de River, que tuvo un corte en la frente.

Mientras los dirigidos por Lionel Scaloni caían por 1 a 0 tras un golazo de Luis Díaz, el equipó no le encontraba la vuelta al partido. Si bien tuvo ocasiones claras de gol para empatar el partido, le costaba tener la pelota. En este contexto, llegó la desafortunada jugada que sacó al 8 de la selección argentina de la cancha.

¡EXPULSADO ENZO FERNÁNDEZ! Por esta acción, el mediocampista vio la roja y Argentina se queda con diez. pic.twitter.com/ajxamFESjN — TyC Sports (@TyCSports) June 11, 2025

Al minuto 70, el arquero Kevin Mier reventó la pelota y la mandó a la mitad de la cancha, donde fue disputada por ambas selecciones. Así, después de que Giuliano Simeone, la bajara, Enzo Fernández la recibió pero controló mal y cuando quiso recuperarla ya fue tarde: el argentino fue con el pie a donde el colombiano fue con la cabeza, lo que derivó en un duro golpe.

Tras el impacto, Castaño se retorció en el campo de juego del dolor, mientras sus compañeros y el árbitro pidió asistencia médica. Sin embargo, el mediocampista colombiano se levantó y siguió jugando, incluso con un notable corte en la frente.

El corte de Kevin Castaño

Por su parte, Enzo Fernández volverá a perderse un partido de las eliminatorias para el Mundial 2026 por una suspensión: el ex River no pudo jugar el encuentro anterior, contra Chile, por acumulación de amarillas. Ahora no podrá estar presente en el cruce contra Venezuela en septiembre en la Argentina.

Con su expulsión ante Colombia, el campeón del mundo en 2022 se suma a una extraña estadística del seleccionado argentino: es el tercer jugador en recibir una tarjeta roja en la Albiceleste durante la era Scaloni. Los anteriores habían sido Lionel Messi -en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019, ante Chile- y Nicolás González -tres meses atrás, durante el cruce ante Uruguay en condición de visitante-.