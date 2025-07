Argentina vs. Colombia, por la Copa América femenina 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Este lunes, desde las 21 (horario argentino), la selección argentina se enfrenta a Colombia en el marco de una de las semifinales de la Copa América femenina 2025. El encuentro se disputa en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports+, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma DGO, para la cual se requiere una suscripción activa.

El equipo dirigido por Germán Portanova finalizó en lo más alto del Grupo A y es el único que terminó la primera ronda con puntaje ideal, con un saldo de cuatro victorias en la misma cantidad de partidos: 1 a 0 vs. Uruguay y Perú; 2 a 1 vs. Chile; y 2 a 0 vs. Ecuador. El gran objetivo, además de acceder a la definición, es clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, certamen en el que la Argentina únicamente dijo presente en la edición de Beijing 2008, en la que fue eliminada en la primera ronda sin sumar puntos. Lo alcanzará en caso de acceder a la final, ya que este torneo otorga dos plazas directas para la gran cita.

Los Angeles 2028, el gran objetivo de la selección argentina en la Copa América 2025 Richard Vogel - AP

El conjunto colombiano, por su parte, quedó segundo la zona B con ocho puntos gracias a dos triunfos y dos empates. Tiene en el plantel a Linda Caicedo, mejor jugadora de la Copa América 2022 y figura de Real Madrid. Dijo presente en las semifinales del certamen continental en las últimas cuatro ediciones y en tres de ellas, incluida la última, llegó a la final, aunque no pudo quedarse con el trofeo.

El otro partido de la llave lo protagonizarán Brasil y Uruguay, el martes desde las 21. La Verdeamarela, que domina históricamente la competencia, es la gran candidata al título.

Linda Caicedo es la gran figura de Colombia; la Argentina deberá "anularla" para tener chances Conmebol

Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber

Semifinal de la Copa América femenina 2025.

Día: Lunes 28 de julio.

Hora: 21 (horario argentino).

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

Árbitro: A confirmar.

Argentina vs. Colombia: cómo ver online

El encuentro se disputa este lunes en Quito, Ecuador, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports+. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO, por su parte, podrán acceder al canal de manera online. La Copa América femenina 2025 se transmite de manera íntegra por alguna de las señales de DirecTV, que posee los derechos de televisación del certamen.

DSports+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los JJOO 2028, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.35 contra los 2.82 que se repagan por un hipotético triunfo de Colombia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.25.