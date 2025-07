Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa América femenina 2025, con la selección argentina

Este viernes finalizó la etapa de grupos de la Copa América femenina 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas: la Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay. Los cruces, que pondrán cara a cara a la albiceleste contra el seleccionado cafetero y a la Verdeamarela contra la Celeste, se disputarán entre este lunes 28 y el martes 29 de julio. Los dos que accedan a la definición atesorarán uno de los grandes objetivos que propone el certamen: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Para la Argentina, sería un logro histórico.

El equipo dirigido por Germán Portanova finalizó en lo más alto del Grupo A y es el único que terminó la primera ronda con puntaje ideal, con un saldo de cuatro victorias en la misma cantidad de partidos: 1 a 0 vs. Uruguay y Perú; 2 a 1 vs. Chile; y 2 a 0 vs. Ecuador. El conjunto colombiano, por su parte, quedó segundo en el B con ocho puntos gracias a dos triunfos y dos empates. Tiene en el plantel a Linda Caicedo, mejor jugadora de la Copa América 2022 y figura de Real Madrid.

Linda Caicedo es una de las principales estrellas que están disputando la Copa América femenina Gary Day - AP

Las brasileñas, al igual que las argentinas, también fueron líderes en su zona, la B, con 10 unidades cosechadas (tres victorias y una igualdad). Son, por amplia diferencia, las máximas ganadoras de la historia del certamen continental con ocho títulos, el último de ellos en la edición pasada. Por último, el combinado charrúa se metió en semifinales como escolta de la Argentina y sueña con llegar a la final por primera vez.

Más allá del título, la Copa América ofrece un faro de desvelo de alto valor: otorga dos clasificaciones directas a los próximos Juegos Olímpicos, los de Los Angeles 2028 y cinco plazas a los Juegos Panamericanos 2027 (los semifinalistas ya se las aseguraron). El premio les corresponderá a los dos finalistas del torneo y en caso de ser la Argentina uno de ellos, sería un logro histórico: la única participación olímpica de un seleccionado de fútbol femenino fue Beijing 2008.

La selección argentina se permite soñar con la llegar a la fina de la Copa América y a los Juegos Olímpicos 2028 RODRIGO BUENDIA - AFP

Cronograma de las semifinales

Argentina vs. Colombia - Lunes 28 de julio a las 21 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

Brasil vs. Uruguay - Martes 29 de julio a las 21 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*Los partidos se pueden ver en vivo por DSports+

La selección argentina en la Copa América femenina

Brasil 1991 - No participó.

- No participó. Brasil 1995 - Subcampeón (perdió la definición con el local).

- Subcampeón (perdió la definición con el local). Argentina 1998 - Subcampeón (perdió la definición con Brasil).

- Subcampeón (perdió la definición con Brasil). Perú 2003 - Subcampeón (perdió la definición con Brasil).

- Subcampeón (perdió la definición con Brasil). Argentina 2006 - Campeón (le ganó la final a Brasil).

- Campeón (le ganó la final a Brasil). Ecuador 2010 - Cuarto puesto.

- Cuarto puesto. Ecuador 2014 - Cuarto puesto.

- Cuarto puesto. Chile 2018 - Tercer puesto.

- Tercer puesto. Colombia 2022 - Tercer puesto.

Todos los campeones Copa América femenina