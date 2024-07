Argentina vs. Ecuador, en vivo: cómo ver online el partido por la Copa América 2024

Escuchar

La selección argentina, campeona en ejercicio de la Copa América 2024, y Ecuador, se enfrentan este jueves desde las 22 (horario argentino) en Houston, en busca del primer pasaje a las semifinales del máximo torneo continental a nivel de selecciones. La albiceleste, que ganó el título en Brasil 2021 y pretende conservar la corona, asume así el primer compromiso de peligrosidad tras una etapa inicial en la que cosechó puntaje perfecto. Este encuentro, el primero de los cuartos de final, se puede ver en vivo por televisión en cuatro pantallas: TV Pública, TyC Sports, Telefé y DSports, por lo cual también está disponible en las respectivas plataformas online. El minuto a minuto de este cruce y de todos los de la instancia, está disponible en canchallena.com.

De cara al encuentro que arbitrará el uruguayo Andrés Matone, la principal incógnita está puesta en la selección argentina y con ella, en la presencia o no de Lionel Messi como titular. El capitán y máxima figura sintió una molestia en la segunda fecha ante Chile y pese a que terminó el partido, encendió todas las alarmas. En los días siguientes le hicieron estudios que alertaron sobre una distensión en la pierna derecha, lo cuidaron en el cierre de la zona frente a Perú (con el equipo ya clasificado a cuartos de final), y desde el martes ya entrenó a la par de sus compañeros. En el seno del equipo confían en que pueda estar desde el inicio. Igualmente, se sabe, no lo decidirá solo el DT Lionel Scaloni. Lo que diga Messi pesará más que nada.

Lionel Messi estuvo en el banco vs. Perú: lo cuidaron para que esté al 100% vs. Ecuador CHRIS ARJOON - AFP

Argentina vs. Ecuador: todo lo que hay que saber

Copa América 2024 - Cuartos de final

Día: Jueves 4 de julio.

Hora: 22 (hora argentina).

Estadio: NRG Stadium de Houston (Estados Unidos).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV: DSports, TyC Sports, Telefé y la TV Pública.

Streaming: DGO, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar.

Minuto a minuto: Canchallena.

Para el encuentro ante Ecuador, el DT Lionel Scaloni delinea la formación inicial con varias dudas alrededor de Messi, justamente. Si el 10 está de inicio es probable que sus acompañantes en la ofensiva sean Lautaro Martínez y Nicolás González. En caso contrario, ingresaría Ángel Di María y tal vez Julián Álvarez. La otra duda está en el mediocampo entre Enzo Fernández, que no está en plenitud, y Giovani Lo Celso o Leandro Paredes. Sin embargo, el ex-River se mantendría en el once inicial, junto a Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister (más Messi o Di María).

“Todavía no hablé con él (con ‘Leo’) sobre su situación porque me parece justo esperar hasta el último momento. Que se tome su tiempo. Después de realizar las actividades físicas correspondientes, me sentaré y lo definiremos. Altera que no juegue, intentaremos que esté. Pero si no está, voy a buscar lo mejor para el equipo”, dijo el entrenador este miércoles en la última conferencia de prensa previa al encuentro. Está claro: con Messi es con el único jugador que consensua. Si Messi dice que quiere estar, estará.

Lionel Messi y Lionel Scaloni hablarán un rato antes del partido y decidirán si el 10 va de arranque Aníbal Greco

Cómo llegaron a los cuartos de final

La Argentina dominó la zona A con puntaje perfecto por sus victorias sobre Canadá 2 a 0, Chile 1 a 0 y Perú 2 a 0. Es el único equipo del campeonato que todavía no recibió tantos y sostiene su calidad de máximo favorito al título. Su rival de turno, por su parte, fue escolta en la B con cuatro unidades porque perdió con Venezuela 2 a 1, superó a Jamaica 3 a 1 e igualó con México 0 a 0.

En la otra vereda, el DT Félix Sánchez Bas tiene la misión de preparar a su equipo para disputar un duelo eliminatorio contra el campeón del mundo. Sin sancionados -Enner Valencia volvió en el encuentro contra los mexicanos-, el DT español cuenta con todas sus herramientas y es un rival de peligro para la Argentina porque cuenta con jugadores de renombre como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, y Kendry Páez, además de Valencia.

Enner Valencia (de frente) es la principal figura de Ecuador: el capitán está disponible al 100% CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lionel Messi o Ángel Di María; Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lionel Messi o Ángel Di María; Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni. Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Wlliam Tenorio, Piero Hincapié; Alan Franco, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia, Kevin Rodríguez o Alan Minda. DT: Félix Sánchez Bas.

Antecedentes y próximo rival

El historial entre argentinos y ecuatorianos tiene 40 antecedentes con 24 triunfos albicelestes, 11 igualdades y cinco alegrías tricolores. La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso de preparación para el certamen continental en curso con triunfo 1 a 0 del conjunto de Scaloni con gol de Di María en el estadio Soldier Field de Chicago.

Oficialmente, el partido más reciente es el del 7 de septiembre de 2023 en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 1 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Entonces, la Argentina se quedó con los tres puntos porque ganó por la mínima diferencia gracias a un gol de Messi.

El ganador del encuentro de este jueves se enfrentará en semifinales a Venezuela o Canadá, cuyo partido tendrá lugar este viernes desde las 22 (horario argentino).

LA NACION