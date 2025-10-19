Argentina vs. Marruecos, en vivo: el minuto a minuto de la final del Mundial Sub 20
El partido se disputa en el estadio Nacional de Santiago de Chile; la albiceleste va por su séptima corona
¡Se juega la final!
Movieron los africanos y se disputa la final del Mundial Sub 20 de Chile. Dirige el italiano Maurizio Mariani. estará acompañado por el primer asistente Daniele Brindoni y el segundo Alberto Tegoni.
Los equipos a la cancha
Con el trofeo expuesto en el medio, el ingreso de las banderas de los dos países, la Argentina y Marruecos ya están en el campo de juego del estadio Nacional de Santiago. En instantes sonarán los himnos, se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y también el sorteo entre los capitanes.
Todo listo
Los futbolistas de ambas selecciones finalistas se metieron en los vestuarios para ajustar los últimos detalles de cara a la definición que comienza a las 20 de la Argentina.
El rival confirmado
Mohamed Ouahbi dispuso la siguiente alineación para medirse ante la Argentina: Gomis; Mamar, Baouf, Bakhty y Zahouani; Khalifi, Essadak, Gessime y Byar; Mamma y Zabiri.
La entrada en calor
Ambas selecciones salieron al campo de juego a realizar los movimientos previos al partido que comenzará a las 20. Primero salieron los arqueros, luego lo hicieron los futbolistas de campo. En los parlantes del estadio suena “Live is life”, del grupo Opus, aquel recordado tema que acompañó a Diego Maradona en una entrada en calor con Napoli.
Final a estadio repleto
La final se jugará a partir de las 20, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Santiago de Chile y según se pudo ver en el portal Ticketplus, mediante el cual FIFA puso a la venta las entradas para todo el evento la pantalla muestra el mensaje “Tickets Agotados” desde hace algunos días. Los dirigidos por Placente buscarán su séptima estrella juvenil con el apoyo de un estadio lleno, dado que ya no quedan mas boletos oficiales disponibles.
Formación confirmada
Con la vuelta de Carrizo por Subiabre, Diego Placente eligió a los siguientes futbolistas para medirse ante Marruecos en la final: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.
🏆 #U20WC Formación confirmada por Diego Placente para ir en busca de la Copa del Mundo 👊🏻— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 19, 2025
¡VAMOS LOS PIBES! 🇦🇷 pic.twitter.com/0U2LZgtf8L
El camino a la final
La selección argentina formó parte del grupo D y debutó con victoria 3 a 1 ante Cuba. En el segundo encuentro goleó a Australia 4 a 1 y en le última fecha de la zona derrotó a Italia por 1 a 0. De este modo finalizó primero y en los octavos de final le ganó a Nigeria 4 a 0. En cuartos se midió ante México y fue triunfo por 2 a 0. En semifinales le ganó 1 a 0 a Colombia y llegó a la final.
Por su parte, Marruecos formó parte de un complejo grupo C y se presentó en la copa con victoria 2 a 0 ante España. En la segunda fecha le ganó 2 a 1 a Brasil. En el cierre dela zona cayó 2 a 1 ante México pero de todos modos se quedó con el primer puesto. En los octavos eliminó a Corea del Sur con victoria 2 a 1. En cuartos dejó en el camino a Estados Unidos con victoria 3 a 1 y en la semifinal sacó a Francia por penales (5-4) tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
Cómo ver online Argentina vs. Marruecos
El partido es transmitido por DSports y por Telefe. También se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Argentina vs. Marruecos
Comenzamos el seguimiento de lo que será la final del Mundial Sub 20. La selección dirigida por Diego Placente, que dejó en el camino a Colombia en las semifinales, se medirá ante los africanos, que eliminaron a Francia. El partido comienza a las 20, hora de la Argentina, y se jugará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.
Más notas de Mundial Sub 20
Seguí leyendo
Ya se aplica en Argentina. El sistema de controles antidoping en el polo: "Ningún caballo va a correr más porque le des algo"
Dos argentinos son figuras. Racing de Estrasburgo, la revolución juvenil de fútbol que desafía a los gigantes de Francia
La Candela. El predio icónico donde Boca cobijó sus sueños en una época dorada, la omnipresencia de Maradona y cómo luce hoy
- 1
Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP
- 2
Cuándo juega Argentina vs. Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 2025: día, hora y TV
- 3
En qué canal pasan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025 hoy
- 4
Marruecos: la construcción silenciosa del imperio del rival de Argentina en la final del Mundial Sub 20