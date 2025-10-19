Argentina vs. Marruecos, en vivo: el minuto a minuto de la final del Mundial Sub 20

La selección argentina formó parte del grupo D y debutó con victoria 3 a 1 ante Cuba. En el segundo encuentro goleó a Australia 4 a 1 y en le última fecha de la zona derrotó a Italia por 1 a 0. De este modo finalizó primero y en los octavos de final le ganó a Nigeria 4 a 0. En cuartos se midió ante México y fue triunfo por 2 a 0. En semifinales le ganó 1 a 0 a Colombia y llegó a la final.

La selección argentina Sub 20 es finalista

Por su parte, Marruecos formó parte de un complejo grupo C y se presentó en la copa con victoria 2 a 0 ante España. En la segunda fecha le ganó 2 a 1 a Brasil. En el cierre dela zona cayó 2 a 1 ante México pero de todos modos se quedó con el primer puesto. En los octavos eliminó a Corea del Sur con victoria 2 a 1. En cuartos dejó en el camino a Estados Unidos con victoria 3 a 1 y en la semifinal sacó a Francia por penales (5-4) tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.