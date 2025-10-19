LA NACION
Argentina vs. Marruecos, en vivo: el minuto a minuto de la final del Mundial Sub 20

El partido se disputa en el estadio Nacional de Santiago de Chile; la albiceleste va por su séptima corona

Argentina juega ante Marruecos
Argentina juega ante MarruecosOsvaldo Villarroel - EFE

¡Se juega la final!

Movieron los africanos y se disputa la final del Mundial Sub 20 de Chile. Dirige el italiano Maurizio Mariani. estará acompañado por el primer asistente Daniele Brindoni y el segundo Alberto Tegoni.

Los hinchas argentinos en la tribuna de estadio Nacional
Los hinchas argentinos en la tribuna de estadio NacionalMatias Delacroix - AP

Los equipos a la cancha

Con el trofeo expuesto en el medio, el ingreso de las banderas de los dos países, la Argentina y Marruecos ya están en el campo de juego del estadio Nacional de Santiago. En instantes sonarán los himnos, se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y también el sorteo entre los capitanes.

Todo listo

Los futbolistas de ambas selecciones finalistas se metieron en los vestuarios para ajustar los últimos detalles de cara a la definición que comienza a las 20 de la Argentina.

Tobías Ramírez, titular en el equipo argentino
Tobías Ramírez, titular en el equipo argentino@Argentina

El rival confirmado

Mohamed Ouahbi dispuso la siguiente alineación para medirse ante la Argentina: Gomis; Mamar, Baouf, Bakhty y Zahouani; Khalifi, Essadak, Gessime y Byar; Mamma y Zabiri.

La entrada en calor

Ambas selecciones salieron al campo de juego a realizar los movimientos previos al partido que comenzará a las 20. Primero salieron los arqueros, luego lo hicieron los futbolistas de campo. En los parlantes del estadio suena “Live is life”, del grupo Opus, aquel recordado tema que acompañó a Diego Maradona en una entrada en calor con Napoli.

La Argentina durante la entrada en calor
La Argentina durante la entrada en calor AFA

Final a estadio repleto

La final se jugará a partir de las 20, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Santiago de Chile y según se pudo ver en el portal Ticketplus, mediante el cual FIFA puso a la venta las entradas para todo el evento la pantalla muestra el mensaje “Tickets Agotados” desde hace algunos días. Los dirigidos por Placente buscarán su séptima estrella juvenil con el apoyo de un estadio lleno, dado que ya no quedan mas boletos oficiales disponibles.

El estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será la sede de la final y estará completo
El estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será la sede de la final y estará completoBuda Mendes - FIFA - FIFA

Formación confirmada

Con la vuelta de Carrizo por Subiabre, Diego Placente eligió a los siguientes futbolistas para medirse ante Marruecos en la final: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

El camino a la final

La selección argentina formó parte del grupo D y debutó con victoria 3 a 1 ante Cuba. En el segundo encuentro goleó a Australia 4 a 1 y en le última fecha de la zona derrotó a Italia por 1 a 0. De este modo finalizó primero y en los octavos de final le ganó a Nigeria 4 a 0. En cuartos se midió ante México y fue triunfo por 2 a 0. En semifinales le ganó 1 a 0 a Colombia y llegó a la final.

La selección argentina Sub 20 es finalista
La selección argentina Sub 20 es finalista

Por su parte, Marruecos formó parte de un complejo grupo C y se presentó en la copa con victoria 2 a 0 ante España. En la segunda fecha le ganó 2 a 1 a Brasil. En el cierre dela zona cayó 2 a 1 ante México pero de todos modos se quedó con el primer puesto. En los octavos eliminó a Corea del Sur con victoria 2 a 1. En cuartos dejó en el camino a Estados Unidos con victoria 3 a 1 y en la semifinal sacó a Francia por penales (5-4) tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Othmane Maamma, figura de Marruecos
Othmane Maamma, figura de Marruecos

Cómo ver online Argentina vs. Marruecos

El partido es transmitido por DSports y por Telefe. También se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Argentina vs. Marruecos

Comenzamos el seguimiento de lo que será la final del Mundial Sub 20. La selección dirigida por Diego Placente, que dejó en el camino a Colombia en las semifinales, se medirá ante los africanos, que eliminaron a Francia. El partido comienza a las 20, hora de la Argentina, y se jugará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

Argentina's forward #09 Alejo Sarco celebrates with teammate forward #11 Ian Subiabre after scoring his team's first goal during the 2025 FIFA U-20 World Cup round of 16 football match between Argentina and Nigeria at the National Stadium in Santiago on October 8, 2025. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)
Argentina's forward #09 Alejo Sarco celebrates with teammate forward #11 Ian Subiabre after scoring his team's first goal during the 2025 FIFA U-20 World Cup round of 16 football match between Argentina and Nigeria at the National Stadium in Santiago on October 8, 2025. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)RODRIGO ARANGUA - AFP
Por Andrés Fernández Ré
