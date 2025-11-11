Última fecha del Torneo Clausura 2025 y las posiciones en la Tabla Anual

Con el cierre de la primera etapa del Torneo Clausura 2025, programado para jugarse entre el viernes 11 y lunes 14 de noviembre con 15 partidos correspondientes a la última fecha, se completará el fixture de la Tabla Anual, en la que los 30 clubes suman los puntos obtenidos en los dos campeonatos del año -el anterior fue el Apertura- y compiten por las plazas a las copas Libertadores y Sudamericana del 2026 y, también, para evitar uno de los dos descensos a la Primera Nacional -el otro se define con la tabla de promedios-. Todos los detalles están en canchallena.com.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispone de seis plazas al máximo certamen continental y cuatro de ellas ya se decidieron: Platense como campeón del Apertura, Independiente Rivadavia de Mendoza por haber ganado la Copa Argentina y Rosario Central y Boca a través de la Tabla Anual. Los otros boletos serán para el campeón del Clausura y el tercero de la general, que actualmente es Argentinos Juniors y accedería al repechaje.

Argentinos Juniors está accediendo a la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual @hernilopez00

El Bicho tiene 54 puntos y en la última jornada pueden superarlo River Plate (52) y Deportivo Riestra (51). De momento, el Millonario y el Malevo se están quedando con dos de los seis cupos a la Copa Sudamericana 2026. Los restantes son, por ahora, para Racing y San Lorenzo (50); Tigre (49) y Barracas Central (48). Tienen chances de alcanzarlos Lanús (47) y Huracán (46).

Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 14 de noviembre

20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B).

Sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal).

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B).

19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B).

21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B).

Domingo 16 de noviembre

17: Instituto vs. Talleres (Zona B).

17: Vélez vs. River (Zona B).

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A).

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A).

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A).

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A).

Lunes 17 de noviembre

17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A).

17: Belgrano vs. Unión (Zona A).

17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A).

19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B).

Boca Juniors y Rosario Central son los dos clasificados a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual Marcelo Manera - LA NACION

Una cuestión a tener en cuenta en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar si alguno de los equipos que se clasificó a la Libertadores o Sudamericana por esa vía, es campeón del Clausura. La misma regla aplica a Lanús, que en caso de conquistar la Copa Sudamericana 2025 accederá a la Libertadores 2026 y también puede liberar un cupo a la Sudamericana 2026 si es que accede a ese torneo por la clasificación general.

En síntesis, solo se pueden abrir dos boletos a los certámenes internacionales del año próximo. El Calamar y la Lepra mendocina no están en puestos de clasificación a torneos internacionales en la Tabla Anual y, por eso, no liberan espacio.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)