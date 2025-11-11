Última fecha del Torneo Clausura 2025 y las posiciones en la Tabla Anual

Cuatro equipos tienen asegurado su boleto a la Copa Libertadores 2026 y restan definirse otros dos más los seis cupos a la Sudamericana
Con el cierre de la primera etapa del Torneo Clausura 2025, programado para jugarse entre el viernes 11 y lunes 14 de noviembre con 15 partidos correspondientes a la última fecha, se completará el fixture de la Tabla Anual, en la que los 30 clubes suman los puntos obtenidos en los dos campeonatos del año -el anterior fue el Apertura- y compiten por las plazas a las copas Libertadores y Sudamericana del 2026 y, también, para evitar uno de los dos descensos a la Primera Nacional -el otro se define con la tabla de promedios-. Todos los detalles están en canchallena.com.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispone de seis plazas al máximo certamen continental y cuatro de ellas ya se decidieron: Platense como campeón del Apertura, Independiente Rivadavia de Mendoza por haber ganado la Copa Argentina y Rosario Central y Boca a través de la Tabla Anual. Los otros boletos serán para el campeón del Clausura y el tercero de la general, que actualmente es Argentinos Juniors y accedería al repechaje.
El Bicho tiene 54 puntos y en la última jornada pueden superarlo River Plate (52) y Deportivo Riestra (51). De momento, el Millonario y el Malevo se están quedando con dos de los seis cupos a la Copa Sudamericana 2026. Los restantes son, por ahora, para Racing y San Lorenzo (50); Tigre (49) y Barracas Central (48). Tienen chances de alcanzarlos Lanús (47) y Huracán (46).
Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Viernes 14 de noviembre
- 20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B).
Sábado 15 de noviembre
- 17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal).
- 17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B).
- 19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B).
- 21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B).
Domingo 16 de noviembre
- 17: Instituto vs. Talleres (Zona B).
- 17: Vélez vs. River (Zona B).
- 20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A).
- 20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A).
- 20.15: Boca vs. Tigre (Zona A).
- 20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A).
Lunes 17 de noviembre
- 17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A).
- 17: Belgrano vs. Unión (Zona A).
- 17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A).
- 19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B).
Una cuestión a tener en cuenta en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar si alguno de los equipos que se clasificó a la Libertadores o Sudamericana por esa vía, es campeón del Clausura. La misma regla aplica a Lanús, que en caso de conquistar la Copa Sudamericana 2025 accederá a la Libertadores 2026 y también puede liberar un cupo a la Sudamericana 2026 si es que accede a ese torneo por la clasificación general.
En síntesis, solo se pueden abrir dos boletos a los certámenes internacionales del año próximo. El Calamar y la Lepra mendocina no están en puestos de clasificación a torneos internacionales en la Tabla Anual y, por eso, no liberan espacio.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors.
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: River Plate (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: Racing Club (a definir).
- Tabla Anual 4: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
- Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).
