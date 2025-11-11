Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17 2025, con la selección argentina

Concluyó este martes la etapa de grupos del Mundial Sub 17 y se definieron los 32 seleccionados que avanzaron a los 16avos de final y los cruces de la primera instancia de eliminación directa con la selección argentina, que avanzó como líder del Grupo D con puntaje perfecto y quedó como primer preclasificado con una diferencia de goles de +9. Su rival será México, el peor de los que superaron la fase inicial.

El resto de los países que accedieron a la siguiente etapa son Portugal, Italia, Brasil, Zambia, Austria, Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, Japón, Senegal, Croacia, Sudáfrica, Egipto, Venezuela, Suiza, Corea del Sur, Corea del Norte, Marruecos, Alemania, Colombia, Túnez, Inglaterra, Francia, Canadá, Uganda, Uzbekistán, Paraguay, República Checa, Burkina Faso y Mali.

El trofeo del Mundial Sub 17, que levantará el campeón de Qatar 2025 Alex Caparros - FIFA

Los equipos se preclasificaron en una tabla del primero al 32° de acuerdo a su ubicación en sus respectivas zonas y a la campaña que hicieron. Con ese escalafón, se diagramaron los encuentros de 16avos y el hipotético camino de cada uno a la definición del 27 de noviembre en el estadio Internacional Khalifa.

Preclasificación de los equipos que accedieron a 16avos de final del Mundial Sub 17

Argentina.

Austria.

Italia.

Estados Unidos.

Brasil.

Senegal.

Venezuela.

Suiza.

Irlanda.

Japón.

Alemania.

Francia.

Zambia.

Croacia.

Corea del Sur.

Portugal.

Bélgica.

Inglaterra.

Uzbekistán.

Mali.

Colombia.

Burkina Faso.

Sudáfrica.

Canadá.

Egipto.

Corea del Norte.

Uganda.

Paraguay.

Marruecos.

República Checa.

Túnez.

México.

Cronograma de los 16avos de final del Mundial Sub 17

Viernes 14 de noviembre

11.45: Argentina vs. México - Cancha N° 2.

9.30: Portugal vs. Bélgica - Cancha N° 3.

10: Suiza vs. Egipto - Cancha N° 5.

12.15: Irlanda vs. Canadá - Cancha N° 4.

12.45: Estados Unidos vs. Marruecos - Cancha N° 7.

9.30: Zambia vs. Mali - Cancha N° 8.

12.45: Brasil vs. Paraguay - Cancha N° 9.

10.30: Francia vs. Colombia - Cancha N° 1.

Sábado 15 de noviembre

12.45: Austria vs. Túnez - Cancha N° 8.

9.30: Corea del Sur vs. Inglaterra - Cancha N° 5.

12.15: Venezuela vs. Corea del Norte - Cancha N° 4.

10.30: Japón vs Sudáfrica - Cancha N° 3.

10: Italia vs. República Checa - Cancha N° 1.

12.45: Croacia vs. Uzbekistán - Cancha N° 9.

9.30: Senegal vs. Uganda - Cancha N° 7.

11.45: Alemania vs. Burkina Faso - Cancha N° 2.

El cuadro del Mundial Sub 17, con la selección argentina

16 países no superaron la etapa de grupos y quedaron eliminados. Entre ellos sobresale el caso de Chile, que sumó cuatro puntos en la zona K y se ubicó último en un cuádruple empate con Francia, Canadá y Uganda. La Roja, a pesar de que hizo mejor campaña que varios de los mejores terceros, se despidió al igual que Nueva Zelanda, Panamá, Tayikistán, Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Haití, Fiji, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Caledonia, Bolivia, Qatar, Costa Rica, Indonesia y Arabia Saudita.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para el Mundial y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

La selección argentina fue la mejor de la primera fase del Mundial Sub 17 Chris Ricco - FIFA - FIFA

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1

Alemania es el campeón vigente del Mundial Sub 17 y Nigeria el máximo ganador de la historia Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17