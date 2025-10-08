LA NACION
Mundial Sub 20: Argentina vs. Nigeria por los octavos de final

Desde las 16.30, se miden para definir quien pasa a cuartos, donde espera México

Luego del triunfo por la mínima con gol de Dylan Gorosito, el seleccionado sub 20 se mide en octavos con Nigeria
Andre Penner - AP

¿Cómo llegan los seleccionados?

El equipo de Diego Placente llega a esta instancia tras ganar sus tres partidos en la fase de grupos y clasificar primero invicto. Venció a Cuba por 3-1, a Australia por 4-1 y a Italia por 1-0. Nigeria, en cambio, fue uno de los mejores terceros. En 2023, los africanos eliminaron al conjunto nacional en esta misma etapa.

Bienvenidos a la cobertura en vivo

La selección argentina Sub 20 se enfrenta a Nigeria por los octavos de final del Mundial de Chile 2025. El encuentro se jugará desde las 16.30 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, y será transmitido por Telefé y Dsports. Todo lo que suceda estará reflejado aquí, minuto a minuto.

Por Augusto Sanz
