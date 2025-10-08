en vivo
Mundial Sub 20: Argentina vs. Nigeria por los octavos de final
Desde las 16.30, se miden para definir quien pasa a cuartos, donde espera México
¿Cómo llegan los seleccionados?
El equipo de Diego Placente llega a esta instancia tras ganar sus tres partidos en la fase de grupos y clasificar primero invicto. Venció a Cuba por 3-1, a Australia por 4-1 y a Italia por 1-0. Nigeria, en cambio, fue uno de los mejores terceros. En 2023, los africanos eliminaron al conjunto nacional en esta misma etapa.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
La selección argentina Sub 20 se enfrenta a Nigeria por los octavos de final del Mundial de Chile 2025. El encuentro se jugará desde las 16.30 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, y será transmitido por Telefé y Dsports. Todo lo que suceda estará reflejado aquí, minuto a minuto.
