Argentina vs. Perú: horario, TV y formaciones del partido de la Copa América

La selección argentina cierra su participación en el grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, en la que pretende retener el título que ganó en 2021. Ya clasificada a los cuartos de final, se mide desde las 21 (horario argentino) con Perú, por la tercera jornada de la instancia de zonas, en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, en Miami. El partido, que cuenta con el arbitraje del mexicano César Ramos, se puede ver en vivo por televisión en TV Pública, Telefé, DSports y TyC Sports. En canchallena.com se pueden seguir los detalles y datos en vivo, además de las tablas de posiciones y cómo quedan configurados los cruces.

El conjunto argentino, que no tendrá en el banco a su entrenador Lionel Scaloni, que fue suspendido por salir tarde de los entretiempos en los partidos anteriores, afrontará este compromiso con una formación alternativa. Es decir, solo Emiliano ‘Dibu’ Martínez, de los últimos habituales titulares, iría desde el arranque ante un conjunto incaico que mostró muy poco en lo que va del torneo. Así, tendrán lugar algunos nombres de mucha experiencia que aguardaban por más minutos y los jóvenes, como Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, dos de los nombres que mas expectativas despiertan entre los hinchas. A su vez, desde hace varios días, se sabe que Lione Messi no formará parte de la convocatoria: sufrió una molestia en el partido ante Chile, fue evaluado y lo cuidarán para que pueda llegar a los cuartos de final.

Alejandro Garnacho será titular este sábado y compartirá el ataque con Di María y Lautaro Aníbal Greco

La Argentina llega a este compromiso como líder y con puntaje ideal, tras las victorias por 2 a 0 frente a Canadá (goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez) y por 1 a 0 ante la Roja (gol de Lautaro Martínez). Perú, por su parte, está último con apenas una unidad: empató 0 a 0 con Chile y perdió 1 a 0 contra Canadá por un tanto de Jonathan David.

La tabla de posiciones del grupo A de la Copa América 2024, con la selección argentina en lo alto Canchallena

Argentina vs. Perú: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo A de la Copa América 2024.

Día: Sábado 29 de junio.

Hora: 21 (horario argentino).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Árbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Según lo que mostró en el último entrenamiento, este viernes, Scaloni utilizaría un esquema táctico de 4-4-2 cuyo once, sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Valentín Carboni, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Alejandro Garnacho; Angel Di María y Lautaro Martínez. Entre ellos sobresalen Carboni, la joven joya de 19 años por la que se desvive el cuerpo técnico, y el tucumano Exequiel Palacios, de enorme temporada en Bayer Leverkusen, el equipo sensación en Europa.

Por su parte, el conjunto incaico, que debe ganar o ganar si quiere tener una esperanza de avanzar, iniciaría el partido de esta manera: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López; Bryan Reyna y Gianluca Lapadula.

Valentín Carboni, la gran apuesta de Lionel Scaloni para esta Copa América, sería titular ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Qué le pasa a Lionel Messi

Lo Messi, por su parte, preocupa. La edad no es solo un número y empieza a pasar factura. Distintas molestias o lesiones lo marginaron por completo de varios compromisos en lo que va de la temporada (incluso en la pretemporada de Inter Miami se perdió, entre otros, el amistoso ante Hong Jong XI, lo que derivó en una catarata de críticas hacia la organización y hacia el propio ‘10′ por parte de los espectadores que adquirieron su entrada). No dijo presente en siete partidos con las Garzas y tampoco en los amistosos de la selección argentina en la doble fecha FIFA de marzo ante Costa Rica y El Salvador.

El jueves hizo trabajos de kinesiología y este viernes le h estudios para determinar si se trata de una simple contractura o hay algo más. En principio, nada grave. “Me molesta un poco, pero pude terminar jugando, así que espero que no sea nada”, comentó ‘Leo’ tras el duelo ante Chile, el martes. Y agregó: “Fue de la nada. Llevo un par de días que vengo de dolor de garganta, fiebre, quizás un poco de eso me paso factura hoy (por el martes), pero no es nada viejo ni nada que traía, simplemente una contractura y veremos”, cerró.

Lionel Messi sufrió molestias contra Chile y será preservado de cara a los cuartos de final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.49 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Perú. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.15.

