Argentina vs. Puerto Rico, en vivo

Los boricuas no juegan desde el 10 de junio, cuando vencieron a San Vicente y Granadinas por 2 a 1 en la última fecha de la segunda ronda del grupo F de las eliminatorias de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo del año próximo. Los tantos fueron de Leandro Antonetti –el jugador más valioso del plantel, con una cotización de €300.000 según Transfermarkt– y Steven Echevarría.