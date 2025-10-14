Argentina vs. Puerto Rico, en vivo
El campeón del mundo se enfrenta por primera vez con el rival centroamericano, en la cancha de Inter Miami
La cábala de siempre
Leandro Paredes y Rodrigo de Paul disfrutan de unos caramelos en el centro del campo de juego, una costumbre que se extiende en el tiempo.
Dibu, todo un récord
Dibu Martínez mantuvo el arco en cero ante Venezuela y sumó otra valla invicta: ya son 39 en 56 partidos con el seleccionado nacional. El récord lo tiene Sergio Romero, reciente incorporación de Argentinos Juniors, con 47.
Un lateral extraño
Nicolás González suele jugar como puntero izquierdo en Atlético de Madrid. Sin embargo, como conoce muy bien toda la banda, será probado como lateral izquierdo, una alternativa para Nicolás Tagliafico.
Pura música
La presencia de Daddy Yankee en el entrenamiento de la selección generó entusiasmo en la antesala del amistoso. El artista puertorriqueño compartió un momento con Lionel Messi y el plantel en las instalaciones de Inter Miami, lo que despertó simpáticos comentarios en las redes sociales.
Messi, titular
Según trascendió en las últimas horas, Lionel Messi será titular, luego de quedar al margen del primer partido y, sobre todo, de jugar por Inter Miami en la Major Leauge Soccer. El probable equipo titular: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás González; Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y Lionel Messi; José López.
La primera vez
Se trata del primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. La Argentina se cruzó con rivales de Concacaf en 73 ocasiones, con un saldo de 52 victorias, 15 empates y 6 derrotas.
El rival
Los boricuas no juegan desde el 10 de junio, cuando vencieron a San Vicente y Granadinas por 2 a 1 en la última fecha de la segunda ronda del grupo F de las eliminatorias de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo del año próximo. Los tantos fueron de Leandro Antonetti –el jugador más valioso del plantel, con una cotización de €300.000 según Transfermarkt– y Steven Echevarría.
Pasado y presente
Argentina se impuso por 1 a 0 a Venezuela, con un gol de Giovani Lo Celso, en el Hard Rock Stadium, de Miami. Ahora, la idea es que participen jugadores que habitualmente no integran el seleccionado campeón del mundo. José Manuel ‘Flaco’ López y Aníbal Moreno, de Palmeiras, son dos casos.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
Este martes, desde las 20, la Argentina y Puerto Rico se enfrentarán en un amistoso correspondiente a la doble ventana FIFA. El encuentro se desarrollará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, y se podrá mirarlo por televisión a través de Telefé y TyC Sports. Todo lo que pase, minuto a minuto, en lanacion.com.
