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Carlos Tevez: “Ser presidente de la Nación o de Boca, son dos cosas que no descarto para nada”

El exjugador se manifestó sobre un hipotético regreso al club de sus amores; además, analizó las diferencias entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona

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El excapitán de Boca se refirió a la actualidad de la Albiceleste
El excapitán de Boca se refirió a la actualidad de la Albiceleste

El ídolo xeneize Carlos Tevez se refirió a la posibilidad de ser presidente de la Nación y de Boca con una afirmación contundente: “No lo descarto para nada”. Además, analizó las diferencias entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona y compartió su opinión sobre las chances de un bicampeonato argentino en el Mundial 2026.

¿Te gustaría ser presidente de la Nación?“, fue la pregunta que recibió Tevez. Con una sonrisa en el rostro y luego de un breve titubeo, el exjugador respondió: ”Salir de Fuerte Apache y ser presidente de la Nación…, a veces yo me pregunto eso".

Tevez sobre una hipotética chance de dirigir a Boca
Tevez sobre una hipotética chance de dirigir a Boca

Ser presidente de la Nación o de Boca es una situación que a cualquier ser humano le infla el pecho”, agregó Tevez en la entrevista realizada por el periodista Sebastián Vignolo para la señal ESPN. “Son dos cosas que no descarto para nada”, insistió el exjugador.

Luego, hizo una aclaración: “Obvio que hoy no es el momento ni nada. Pero el día de mañana cuando no tenga más nada para dar en el fútbol, veré que hacer. Alcanzar esas posiciones es darse cuenta de cómo creciste en la vida”.

Y dirigir a Boca, ¿es algo que alguna vez se te va a dar?“, fue otro de los planteos realizados por Vignolo. ”Cada situación, para mí, te llega en el momento justo", remarcó Tevez, y agregó: “Sin forzar absolutamente nada. Yo creo que todo te llega en el momento justo y hay que saber esperar”.

“Si vos hoy me decís, ‘tenés que dirigir a Boca’, eso es algo forzado. Todavía me falta un paso, y yo creo en el proceso", remarcó el exdelantero. En consonancia, Tevez sostuvo que “dirigir a Boca no es para cualquiera. Primero tenés que ganar un torneo local, y después tenés que ganar la Libertadores. Sino, no podés estar, más si tenés un pasado tan grande en Boca”.

Sobre el oficio que requiere dirigir a uno de los equipos más convocantes del país, destacó: “En el banco de Boca tenés que estar preparado para competir con los brasileños, que manejan un presupuesto de cien palos. Además, tenés que estar en un momento de tu vida muy preparado, con la cabeza fresca”.

En otro pasaje de la entrevista y de cara al desempeño del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, Tevez se hizo eco sobre las posibilidades de una nueva coronación albiceleste. “Creo que el bicampeonato es algo que se puede dar. Todos estamos esperando que la selección pegue el portazo en un partido y todos juntos digamos: ahora sí“, opinó el ídolo de Boca.

“Porque todos estamos esperando que la selección pegue un martillazo y digan: que venga Francia, España: el que sea”, remató Carlitos. Sobre Suiza, el rival inmediato de la Argentina en cuartos de final, Tevez subrayó: “Es un equipo dificilísimo. Se conocen hace mucho tiempo y tienen una banda izquierda que es su fuerte. Saben atacar y defender. Son muy versátiles. Nos van a jugar de igual a igual y saben que la Argentina está en déficit”.

Al cierre, Tevez hizo alusión al eterno y estéril debate al que en más de una oportunidad muchos futboleros argentinos fueron sometidos: la elección entre Lionel Messi o Diego Armando Maradona.

“Son épocas totalmente distintas. Yo jugué con Messi y mi papá vio a Maradona. Y le decía que no nos íbamos a pelear por eso. Maradona peleó con ellos una guerra: es como que, para mi abuelo y mi viejo, él defendió a las Malvinas; y Messi es otra generación", analizó Tevez.

“Eso sí: la similitud que tienen es que, tanto Diego como Lio son dos tipos que, en una baldosa, pasan de 0 a 1000. Algo que vos mirás y decís: ‘no lo puedo creer’”, cerró Carlitos.

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