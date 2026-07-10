Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Argentina y Suiza, correspondiente a la jornada 6 del Mundial 2026, se llevará a cabo este sábado 11 de julio a las 22.00 h en el Kansas City Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas City, Missouri.

El momento de los equipos

Argentina llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 3-2 frente a Egipto en su última presentación. Por su parte, Suiza afronta el duelo tras igualar 0-0 ante Colombia en su reciente partido, buscando ahora mayor contundencia en el arco rival.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades distintas en cuanto a su última producción ofensiva. Mientras que el conjunto sudamericano demostró eficacia al convertir tres goles en su anterior encuentro, el equipo helvético se destaca por su solidez defensiva, habiendo mantenido su valla invicta en su último partido disputado.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos países en la actual edición de la Copa del Mundo. Sumar de a tres significará un paso firme en la tabla de posiciones de esta jornada, permitiéndoles escalar posiciones y consolidar su camino hacia la siguiente instancia del torneo.