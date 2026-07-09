Argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Suiza se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de este cruce avanzará a las semifinales y se cruzará con el seleccionado que resulte vencedor en el mano a mano entre Inglaterra y Noruega.

El encuentro está programado para las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los ocho mejores del certamen ecuménico tras derrotar a Egipto por 3 a 2 en un partido memorable. Los goles albicelestes fueron convertidos por Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández; mientras que Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko pusieron en ventaja parcial a los africanos. El equipo helvético, por su parte, superó a Colombia por 4 a 3 en los penales luego de un deslucido empate 0 a 0 en los 120′ reglamentarios.

Con el triunfo ante Colombia desde los doce pasos, Suiza se metió en los cuartos de final del Mundial 2026 Jared C. Tilton - FIFA - FIFA

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 1° de julio de 2014, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Brasil. Entonces, la Argentina se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, a los 118′. El historial favorece a la albiceleste, con tres victorias y un empate. El otro antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966, con triunfo argentino por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Ermindo Onega y Luis Artime.

En el último antecedente mundialista entre la Argentina y Suiza, en Brasil 2014, hubo triunfo albiceleste por 1 a 0 JUAN MABROMATA - AFP

Argentina vs. Suiza: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial 2026.

Día : Sábado 11 de julio.

: Sábado 11 de julio. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

Argentina vs. Suiza: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 5.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Suiza. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.72.