Demichelis lo hizo: Mallorca goleó y salió de la zona de descenso en España, el día que volvió Lo Celso

El ciclo de Martín Demichelis comienza a ofrecer señales concretas de recuperación en La Liga. En un partido clave por la permanencia, Mallorca goleó 3-0 a Rayo Vallecano en el estadio Son Moix y logró salir de la zona de descenso en un momento determinante de la temporada.

La victoria no solo tuvo impacto en la tabla de posiciones, sino que también dejó en evidencia una evolución en el funcionamiento del equipo balear desde la llegada del entrenador argentino. Con mayor orden táctico, intensidad en la presión y una mejor utilización de los recursos ofensivos, Mallorca logró imponerse con claridad ante un rival directo.

El encuentro comenzó con un desarrollo equilibrado, aunque rápidamente el equipo local empezó a inclinar la balanza a su favor. La apertura del marcador llegó a partir de una acción de pelota detenida, una de las herramientas que el conjunto de Demichelis ha potenciado en las últimas semanas. Allí apareció Vedat Muriqi, quien definió con precisión para establecer el 1-0.

MURIQI ES EL MÁXIMO GOLEADOR DEL RCD MALLORCA EN @LaLiga 🏴‍☠️ pic.twitter.com/RcJnUx0zG4 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 12, 2026

A partir de ese momento, el equipo de Micho ganó confianza y profundizó su dominio. El segundo gol volvió a tener como protagonista a Muriqi, que capitalizó una jugada colectiva por las bandas y amplió la diferencia antes del descanso. Ese tanto no solo consolidó la ventaja, sino que terminó de golpear a un Rayo Vallecano que no encontró respuestas en el desarrollo del juego.

El aporte del delantero kosovar fue determinante también desde lo estadístico. Con su doblete, alcanzó los 55 goles en la liga española con la camiseta del Mallorca, superando el registro histórico de Samuel Eto’o y convirtiéndose en el máximo goleador del club en Primera División. Además, llegó a 21 tantos en la actual temporada, consolidándose como una de las referencias ofensivas más eficaces del torneo.

Una curiosidad: apenas terminó el encuentro, Muriqi firmó los botines que usó para anotar su nombre en los libros del club y fue a colocarlos en una vitrina especial del museo de Mallorca.

Unas botas históricas que se van directas al museo del RCD Mallorca ❤️🖤 pic.twitter.com/7FFqKeHFwP — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 12, 2026

En el segundo tiempo, el equipo local mantuvo el control del partido y administró la ventaja con inteligencia. La solidez defensiva fue otro de los puntos destacados: pese a algunas bajas en la última línea, Mallorca logró sostener el orden y neutralizar los intentos de reacción del conjunto madrileño, que no consiguió generar situaciones claras de peligro.

El tercer gol terminó de cerrar el encuentro y reflejó el momento colectivo del equipo. Tras una nueva acción a balón detenido, Pablo Torre envió un centro que derivó en la definición de Jan Virgili, quien estableció el 3-0 definitivo. La jugada volvió a evidenciar el trabajo en aspectos puntuales del juego y la coordinación entre los futbolistas.

En el tramo final, Demichelis aprovechó el resultado para realizar variantes y administrar el esfuerzo físico del plantel. Los ingresos de jugadores que regresaban de lesiones permitieron sumar minutos y ampliar las opciones de cara a los próximos compromisos, en una etapa donde la amplitud de variantes resulta clave.

El resumen del partido

Por el lado del Rayo Vallecano, el rendimiento estuvo condicionado en parte por la rotación de su alineación, teniendo en cuenta su participación en competiciones internacionales (el jueves jugará contra el AEK en busca de las semifinales de la COnference League). Sin embargo, el equipo visitante nunca logró asentarse en el partido ni sostener una propuesta que le permitiera disputar el control del juego.

Con este triunfo, Mallorca alcanzó los 34 puntos y logró salir de la zona de descenso, superando a otros equipos comprometidos en la lucha por la permanencia. El Rayo, en tanto, quedó apenas por encima de ese límite, lo que mantiene abierta la disputa en la parte baja de la tabla.

Más allá de la posición, el resultado marca un cambio en la dinámica del equipo balear. Desde la llegada de Demichelis, el Mallorca comenzó a mostrar una identidad más definida, con mayor equilibrio entre defensa y ataque y una estructura que le permite competir con mayor regularidad.

Volvió Lo Celso

Una noticia alegró un domingo que venía compiicado para Lionel Scaloni tras la molestia de Dibu Martínez y la lesión de Cuti Romero, a 60 días del debut mundialista de la selección argentina: Giovani Lo Celso volvió a sumar minutos con Betis tras más de dos meses y medio de inactividad por una lesión en el recto anterior del muslo derecho. El mediocampista ingresó en el tramo final del empate frente a Osasuna, por la fecha 31 de LaLiga.

El ex Rosario Central reemplazó a Pablo Fornals a la media hora del segundo tiempo y volvió a pisar una cancha desde de su última presentación ante PAOK, el 22 de enero por la UEFA Europa League.

Durante su ausencia, Lo Celso se perdió 16 partidos de liga y tampoco pudo estar en la última doble fecha FIFA con el equipo albiceleste, que disputó amistosos frente a Mauritania y Zambia.

Su regreso abre nuevamente una puerta en el ciclo de Scaloni, que lo considera una pieza importante desde el inicio de su gestión. Si logra continuidad, podría meterse en la última convocatoria previa al Mundial, donde Argentina afrontará amistosos ante Honduras e Islandia.

Cabe recordar que el mediocampista se perdió el Mundial 2022 por lesión, por lo que este nuevo tramo será clave para volver a posicionarse como una alternativa real en la Albiceleste.

Quien celebró su regreso fue el DT de Betis, Manuel Pellegrini: “Me alegro por él, fue una lesión muy larga. Nos aporta muchísimo, por calidad y claridad. Llevaba dos meses y medio sin jugar y hoy entró, nos da pausa, precisión y algo distinto”, destacó el chileno.