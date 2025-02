Argentinos Juniors, el candidato de los humildes que juega como un poderoso y les manda un mensaje a Boca, River y Racing

“Yo preparo todos los partidos como si fueran la final del mundo, pero acá lo más importante son los jugadores. Los DT podemos definir un sistema, pero no jugamos, no atacamos, no defendemos. Este presente es todo de los jugadores. De los que les tocó jugar, de los que están afuera y se brindan día a día por la institución, que es lo más importante”. La frase le corresponde a Nicolás Diez, entrenador de un Argentinos Juniors que después de las primeras seis fechas del torneo Apertura 2025 es más noticia por cómo juega que porque es el líder de la Zona A. Su equipo está invicto, con cuatro triunfos y dos empates, y recibió sólo 3 goles; incluso Diego Rodríguez, su arquero, mantuvo el arco en cero en cuatro partidos.

El Ruso Rodríguez fue uno de los 6 titulares zurdos que jugaron ante Racing, además de Vega, Prieto, Oroz, Lescano y Herrera. En un esquema 5-2-3, Diez alineó a Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Román Vega y Sebastián Prieto; Federico Fattori y Nicolás Oroz; Alan Lescano, Tomás Molina y José Herrera.

Nicolás Diez, entrenador de Argentinos, en un entrenamiento del equipo revelación del torneo Apertura 2025 Prensa Argentinos Juniors

En las primeras cinco fechas no hizo cambios de un partido al otro. En medio de las sobrecargas, los desgastes por jugar tan seguido y haber hecho una pretemporada corta, los técnicos casi que se transformaron más en especialistas en hacer cuentas para buscar equilibrio en los minutos jugados por cada jugador disponible que por elegir un equipo compuesto por los mejores de cada plantel y sostenerlo. Argentinos es todo lo contrario. Tiene un equipo que juega de memoria, al menos hasta que alguien se lesiona.

Se presentó en la cancha de Boca el 26 de enero con gran autoridad, imponiendo condiciones, forzando los errores del equipo de Fernando Gago. Jugó 4-3-3 y se plantó en campo rival, presionando alto, generándole superioridad numérica al Xeneize. Usó los mismos nombres desde el arranque en los cuatro partidos siguientes, aunque con la variable que, ante un Platense que se metió muy atrás en la primera etapa, terminó Fattori en la doble función de “líbero-5″ como vértice del triángulo con Alvarez y Godoy en un 3-4-2-1. Pero esa misma noche el exHuracán se había destacado metiendo pases “pinchados” para las diagonales de sus compañeros a las espaldas de los centrales del Calamar. Gran torneo de Fattori.

Durante las 6 fechas disputadas, tuvo un promedio de posesión del balón de 55,3% (en los extremos, un 72% ante Platense y un 43% ante Boca). Le gusta tener la pelota y se hace fuerte desde los ataques respaldados y elaborados, pero también lastima con un juego directo. Sumó un promedio de 13,1 remates, 94,3 ataques por cotejo y una cifra baja de infracciones cometidas: 12,3.

“Nos propusimos competir, cambiar la imagen que tenía Argentinos a fines del año pasado. Esto recién empieza, el camino es largo, pero tenemos que mantener la humildad y seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Y seguir mejorando. Porque podemos estar bien pero igual siempre se puede crecer como equipo. En tan poco tiempo, que un equipo funcione así, es muy difícil. Tengo jugadores inteligentes que han entendido el mensaje, sienten el mensaje de la institución que están representando. No dejan de correr y competir. Cuando uno propone, a la larga termina ganando”, apunta el entrenador.

El mapa de calor de Federico Fattori, un pulpo en la mitad de la cancha, en la victoria de Argentinos ante Racing por 3-2 Opta Stats Perform

Cuando tiene que salir jugando desde el 4-3-2-1 o 4-3-3, lo propone. Cuando tiene que defender 5-4-1 sin ponerse colorado ni dejar de contraatacar, también. Cuando tiene que “jugar largo”, lo sabe hacer. En definitiva, el mejor elogio que le pueden hacer a Nicolás Diez es que su equipo “entiende los momentos del juego y del partido” para tratar de explotar sus virtudes y esconder los defectos que, si los tiene, hasta ahora pocos los han descubierto.

Además a eso le agrega personalidad, carácter no sólo para presionar alto o defender, sino también para animarse a tirar un caño y hacer la jugada más elegante en el escenario que sea. Ya lo demostró en la Bombonera y también en la cancha de Racing. El nivel mostrado en el primer tiempo en el Cilindro de Avellaneda fue superlativo, reduciendo a la mínima expresión a un equipo con un gran poder ofensivo. Racing no le pudo hacer ni cosquillas en ese lapso pero, como los dirigidos por Costas juegan con el corazón en la mano, se las arreglaron para descontar y ponerse a tiro de un partido que los había encontrado muy lejos en el juego.

La superioridad numérica de Argentinos Juniors 4 vs. 2 en la línea de volantes para recuperar la pelota en el partido ante Boca, en la Bombonera, por la primera fecha del Apertura 2025 Manuel Cortina - LA NACION

“Estoy contento porque el equipo está manteniendo una idea más allá de la cancha que juegue. Y eso es recontra-importante. Después, el equipo cuando tiene que defender va a defender. Compitieron en los seis partidos casi los mismos jugadores, el equipo está preparado para dar batalla en el campeonato”, explica Diez, quien fue ayudante de campo de Sebastián Beccacece.

Dentro de esta metodología de no cambiar, lo sostuvo a Tomás Molina, el 9 ante la lesión de Maxi Romero. Molina venía siendo el único de Argentinos que era mirado de reojo por el hincha o que generaba algún murmullo porque no convertía: se desahogó ante Racing. Pero también tiene recambio ofensivo el Bicho con Santiago Rodríguez, el Chuco Sosa y Manue Brondo.

Nicolás Oroz, con la pelota al pie: el exRacing se reconvirtió en Argentinos Juniors, se hizo un volante mucho más completo Instagram

Ante Racing tuvo que hacer un cambio por la baja del mediocampista Alan Rodríguez. Ingresó Román Vega, un defensor... con alma de delantero. “Decidimos la inclusión de Vega porque Alan (Rodríguez) no podía jugar por un golpe en el ojo. Nuestra idea era jugar con línea de 5 porque Racing siempre juega con tres puntas, pero después a la hora de tener la pelota nosotros queríamos que Román (Vega) a veces juegue de central y otras veces de volante para poder tener un jugador más. Ellos tienen un 5-2-3 y nosotros queríamos -con Fattori, Oroz, con el retroceso de Lescano, los carrileros y sumando a Vega- generarle superioridad numérica en la línea de mediocampistas. La idea era lo que hicimos, más allá de que salió muy bien. Hubo un cambio de sistema, pero más allá de esa modificación, Vega a veces fue central, otras veces lateral y otras volante. Eso los incomodó un poco. Y en lo global, me fui contento porque el equipo está mostrando carácter en canchas difíciles como la de Boca, la de Racing”, explicó el DT haciendo un minibalance de lo visto hasta aquí en el certamen local.

El corazón del equipo es Federico Fattori, refuerzo para este campeonato y que ya venía de destacarse en el mediocampo de Huracán con el triple 5 compuesto por Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón. Se destaca haciendo fácil lo difícil, recuperando, presionando, también con pases sencillos para los compañeros. Nico Diez sostuvo luego del partido ante Racing: “Fede (Fattori) está teniendo un muy buen campeonato, pero me parece que el equipo está funcionando muy bien colectivamente. Y por eso también Fede sobresale. Es un jugador muy importante para nosotros por su experiencia. Lo fuimos a buscar especialmente: yo quería un 5 de experiencia, que tenga personalidad y se plante en el medio, que sea agresivo. Y la verdad es que lo conseguimos con él. Pero también cuenta con Nico Oroz y Lescano que colaboran mucho con la recuperación de la pelota y el juego. Y como digo: el equipo colectivamente siempre funciona. Después, tendremos momentos mejores o peores que habrá que sobrellevarlos durante los partidos, pero estoy contento con todos, con los chicos que ya estaban en el club y con todos los que han venido”.

Alan Lescano, un gambeteador con gol

Argentinos Juniors apostó a las características complementarias para hacer de un equipo humilde un candidato que pretende pelearles el título a River, Boca y Racing. Hasta ahora fue la sorpresa; ahora buscará transformarse en la confirmación.

Christian Leblebidjian Por