Argentinos: cómo pasó de ser el equipo revelación a este presente sinuoso

"Al que me decía que iba a estar puntero por encima de Boca y de River, lo hubiera tratado de loco", había dicho Diego Dabove, director técnico de Argentinos Juniors, en noviembre, cuando su equipo era la sensación de la Superliga. Pareciera que pasó una eternidad desde que el equipo era el único líder del campeonato con 30 puntos, uno por encima de Boca y Lanús, antes del receso del verano.

Desde que se reanudó el torneo, el club de La Paternal consiguió seis puntos sobre 15 posibles, producto de tres empates y una sola victoria, ante Atlético Tucumán por 2-0 la semana pasada, de visitante. Además, encadena cinco igualdades jugando en el estadio Diego Armando Maradona. El último, anoche: un 1-1 ante Patronato que dejó un sabor agrio.

Argentinos ya no tiene el mismo presente que hace un par de meses, juega bien pero no gana. Y eso es lo que más preocupa a los hinchas, que deban conformarse con las buenas intenciones del equipo, que ya no logra definir los partidos. "El campeonato lo van a terminar peleando River y Boca", declaró Dabove, sincero, antes del empate 1-1 contra Patronato, que puso en juego su plaza para clasificarse a la Copa Libertadores del año que viene, ya que Lanús (34) y Rosario Central (33) podrían desplazar en esta misma fecha a Argentinos directamente a la quinta posición.

Los ánimos en el estadio durante el encuentro con el conjunto entrerriano fueron variados. El buen triunfo obtenido en Tucumán había dejado la ilusión de que el gran equipo de Dabove, finalmente, había ratificado todo lo bueno que hacía, pero la sensación fue efímera. Al principio, se podía sentir el optimismo en el aire y se celebraba cada ataque, aunque las situaciones no terminaran en remates al arco. La gente se deshacía en aplausos cada vez que tocaban la pelota Gabriel Hauche o Elías Gómez, el joven lateral izquierdo.

Sin embargo, las cosas cambiaron en el segundo tiempo. El marcador ya señalaba 1-1 y el local no jugaba bien. Entonces, comenzó a sentirse la impaciencia de los hinchas: mientras en la primera etapa se festejaba la intención de juego de los locales, ahora bajaba un murmullo de las tribunas cuando erraban un pase. Un empleado del club gritaba: "¡No, Francis! Por Dios", cada vez que Mac Allister perdía un cruce en la mitad de la cancha o entregaba mal la pelota, algo constante durante la segunda etapa.

El disgusto de los espectadores, en último lugar, se trasladó al árbitro del encuentro, Patricio Lousteau, que repartió amarillas para todos lados al final del juego y cortó el ritmo frenético que tenía el partido.

¿Cómo pasó Argentinos de ser el equipo revelación a tener este presente irregular? Para empezar, Dabove cuenta con un plantel corto. El Preolímpico en Colombia que ganó la selección Sub 23 se llevó en plena competencia a Fausto Vera, jugador muy importante en la mitad de la cancha, y al defensor Maximiliano Centurión.

Las lesiones tampoco están del lado del Bicho que, además del torneo local, aspira a pasar la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Damián Batallini, pieza clave en el ataque para el equipo de Dabove, se perdió los últimos partidos porque lo operaron de urgencia tras el partido con Lanús en la fecha 19 por una apendicitis y todavía no se sabe cuando regresará.

Para el partido de vuelta contra Sport Huancayo en la altura de Perú (en la ida empataron 1-1), el técnico tampoco contará con Matías Romero (por una lesión muscular), Victorio Ramis (se desgarró frente a Patronato), ni con Santiago Silva (una contractura en el isquiotibial). Vera se encuentra con un cuadro gripal pero llegaría en condiciones para el encuentro.

Otro factor importante es que, si bien cuenta con referentes experimentados como Silva, Hauche o Matías Caruzzo, la mayoría del plantel está compuesto por chicos de las inferiores. Según el mapa de la Superliga que realizó LA NACION, Argentinos es el club que más jugadores tiene en la nómina de primera división de su propio semillero, 21 intérpretes, lo que representa el 58,3 por ciento.

Sin embargo, a Dabove no le preocupan estos inconvenientes y considera que están cumpliendo los objetivos que se plantearon a principios de la temporada, a pesar de que en algún momento los hayan superado y hoy sean víctima de eso. "Tenemos un equipo muy maduro, que juega con inteligencia. Faltan dos fechas y seguimos ahí prendidos, nuestro objetivo siempre fue estar lo más alto posible e intentar clasificar a las copas. Considero que hicimos un campeonato muy bueno", destacó el entrenador en la conferencia de prensa post partido y cerró con un mensaje para el futuro: "Seguramente se van a vender jugadores en el próximo mercado de pases, pero tengo la seguridad de que vamos a seguir siendo competitivos porque eso es lo que nos propusimos".