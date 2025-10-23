Argentinos Juniors vs. Belgrano, por la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba buscan desde las 21.10 un lugar en la final de la Copa Argentina. El partido se disputa en el Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central, con hinchas de ambos equipos en las tribunas, y tiene el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El Bicho cuenta en sus filas con el máximo goleador de la competencia, Tomás Molina, autor de cuatro tantos. Franco Jara, por su parte, es el máximo artillero del Pirata cordobés en el torneo, con tres festejos. Ambos delanteros son titulares.

Argentinos y Belgrano se pegaron más de lo que jugaron durante la primera media hora de la semifinal de la Copa Argentina. No había pasado nada en el partido, salvo una patada de un lado, y un choque del otro. Un par de amarillas. Pero ninguna jugada asociada salvo una trepada por la banda derecha de Lozano que no llegó a concretar por el otro costado Porcel.

Pero a los 35 minutos apareció el argentino-armenio Lucas Zelarayán para destrabar el encuentro y desbloquear el resultado. Tomó un rebote tras un rechazo en el área del Bicho, la pelota le quedó larga y, sobre la marca de Porcel, sacó un derechazo furibundo. El balón rebotó en el hombre de Argentinos, hizo una parábola rapidísima y se incrustó en el arco de Romero. “Chiquito” sólo atinó a lamentarse, acurrucado en su red. El “Chino” del Pirata hizo un gol de otro partido y lo festejó de cara a su gente.

¡GOL DE BELGRANO!



El Pirata golpea primero en la semi de Copa Argentina: bombazo de Zelarayán que se desvía y descoloca a Chiquito Romero para el 1 a 0 sobre Argentinos. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/6UEgCn650v — TyC Sports (@TyCSports) October 24, 2025

Ese tanto despertó al Bicho. Respondió Lescano con un tiro libre desde el patio de su casa. Lejos del área, el capitán del Bicho acarició la pelota y la estrelló en el ángulo. Cardozo, el arquero charrúa de Belgrano, hacía vista. Hubiera sido un golazo. Pero Argentinos siguió plantado en campo rival y López Muñoz ensayó un monólogo. Primero, con un pase flotado para Porcel, que intentó buscar a Molina en lugar de definir. Luego, el ex Godoy Cruz tiró la pelota para un lado, la buscó por el otro y, mano a mano con Cardozo, definió por arriba del travesaño.

El gen del primer tiempo fue la intensidad. Belgrano y Argentino disputaron cada pelota, dejaron la piel y no escatimaron piernas fuertes. Falcón Pérez, el árbitro, debió mostrar varias tarjetas amarillas (cuatro en total: tres en Belgrano y uno en Argentinos) para bajar los decibeles del partido. Pese a ser un encuentro entre dos equipos de primera, en un estadio de primera, y con un monitor de VAR al costado del campo, no hay asistencia tecnológica. Y los futbolistas, entonces, se toman ciertas licencias.

En ese intercambio de energía, Argentinos rara vez pudo prevalecer. Lo hizo cuando López Muñoz, su futbolista más claro, encontró la pelota, recostado sobre la banda derecha. Su sociedad con Lozano, el lateral por ese costado, le redituó mucho más al equipo dirigido por Nicolás Diez que la banda izquierda, allí donde se movieron Sebastián Prieto y Diego Porcel.

Belgrano jugó a lo suyo: de estilo mucho más directo y un fútbol menos elaborado, encontró el gol en un centro que Argentinos despejó hacia el medio y propició el disparo de Zelarayán que se transformó en el 1-0 parcial con el que ambos equipos se fueron al vestuario.