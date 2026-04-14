A qué hora juega hoy Boca vs. Barcelona y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Libertadores

Este martes a las 21 (horario argentino), Boca y Barcelona de Ecuador protagonizarán uno de los dos partidos correspondientes a la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize comenzó su participación con una victoria por 2 a 1 frente a Universidad Católica de Chile con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (Juan Ignacio Díaz descontó para la Franja). Regresó al torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes después de dos años de ausencia en la etapa de grupos. Es el segundo máximo ganador de la historia con seis títulos, el último de ellos obtenido en 2007.

Boca debutó con victoria en la Copa Libertadores; su objetivo es ganar el torneo por séptima vez Esteban Felix - AP

El conjunto ecuatoriano, por su parte, comenzó esta Libertadores con el pie izquierdo. Como local, perdió 1 a 0 con Cruzeiro por un tanto de Matheus Pereira. Proviene del repechaje, en el que dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo. Nunca se consagró campeón, pero fue finalista en dos ocasiones: 1990 (perdió 3 a 1 con Olimpia de Paraguay) y 1998 (cayó por 4 a 1 ante Vasco da Gama).

Por los resultados obtenidos en la primera fecha, Boca está primero y Barcelona último en la tabla de posiciones de la zona D.

Boca vs. Barcelona: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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