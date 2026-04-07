Así es la agenda completa con los partidos de fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 pone primera. Este martes comienza la acción en el segundo certamen más importante de Sudamérica a nivel de clubes, con la participación de varios argentinos, entre ellos River Plate, que vuelve tras 12 años y Racing, que retorna tras ser campeón en 2024. Justamente la Academia será uno de los que se estrene en esta jornada, cuando desde las 19 (horario argentino) se mida con Independiente de Bolivia como visitante.

En la Argentina, la televisación de los partidos se distribuye en los canales ESPN, Dsports (exclusivo de DirecTV) y en la plataforma de streaming Disney+ Premium. El minuto a minuto de cada encuentro está en canchallena.com, sitio en el que se pueden seguir las tablas de posiciones de los grupos en vivo.

Gustavo Costas llevó a Racing a la gloria máxima de la Copa Sudamericana: fue campeón en 2024 FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Además de River y Racing, otros argentinos formarán parte de la competencia. Los casos más resonantes son los de Barracas Central y Deportivo Riestra, que debutarán en el plano internacional. También estarán Tigre y San Lorenzo.

Cronograma de este martes 7 de abril

19: Barracas Central vs. Vasco da Gama - DSports.

19: Independiente vs. Racing - ESPN y Disney+ Premium.

21: O’Higgins vs. Millonarios - ESPN 2 y Disney+ Premium.

21.30: Boston River vs. São Paulo - DSports.

23: Alianza Atlético vs. Tigre - DSports 2.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Lanús es el último campeón de la Copa Sudamericana. El Granate se consagró en 2025 tras vencer en la final a Atlético Mineiro por penales y se quedó con el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

En el tiempo reglamentario del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, empataron 0 a 0. Luego, Lanús se impuso por 5 a 4 en la tanda desde los 12 pasos.