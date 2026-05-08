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Argentinos Juniors vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este sábado desde las las 21.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

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Argentinos Juniors vs. Lanús, por una nueva jornada del fútbol argentino
Argentinos Juniors vs. Lanús, por una nueva jornada del fútbol argentino

Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan este sábado desde las 21.30h en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Argentinos Juniors viene de perder ante Gimnasia La Plata por 2-0 mientras que Lanús llega de empatar ante Deportivo Riestra por 0-0. Argentinos Juniors suma 29 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Lanús tiene 24 puntos.

Todo lo que hay que saber

  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2026
  • ¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Argentinos Juniors y Lanús en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026

El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.

Ficha del partido

Cómo es la clasificación a las Copas 2027

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).

  • Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
  • Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
  • Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
  • Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
  • Argentina 5: El segundo ubicado
  • Argentina 6: El tercer ubicado

Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

  • Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
  • Argentina 2: El segundo ubicado
  • Argentina 3: El tercer ubicado
  • Argentina 4: El cuarto ubicado
  • Argentina 5: El quinto ubicado
  • Argentina 6: El sexto ubicado
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