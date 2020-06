Armando Pérez: "Macri me dijo que teníamos que contratar a Sampaoli"

A pesar de su simpatía con el kirchnerismo, Jorge Sampaoli fue recibido por Mauricio Macri en la Quinta de Olivos; el ex presidente lo quería como seleccionador nacional, según Armando Pérez. Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El ex interventor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Armando Pérez reconoció este sábado que Mauricio Macri lo instó a designar a Jorge Sampaoli como seleccionador. "Un día me citó Mauricio Macri, cuando era presidente, y me dijo que teníamos que contratar a Sampaoli. Le dije que costaba seis millones y que AFA tenía deudas", relató, en la radio Trend Topic, Pérez, que desempeñó su cargo en la entidad en 2016 y 2017, luego de la salida de Luis Segura de la presidencia.

El entonces interventor, que era el favorito de Macri para tomar la conducción de AFA, finalmente se decidió por Edgardo Bauza como sucesor de Gerardo Martino, que renunció por la falta de apoyo de los directivos para el armado del equipo para los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Los malos resultados de Bauza derivaron en la llegada de Sampaoli, una vez que el presidente de AFA ya era Claudio Tapia.

"Tapia es un tipo muy inteligente. Creo que fue el más inteligente de todos. Maneja las cosas. ¿Quién de los dirigentes dijo algo por el técnico de la selección? Al entrenador que nombramos nosotros [Bauza] lo mataron. Incluso en la interna de la AFA. Ahora nadie dice nada", aludió al fracaso de Sampaoli el también ex presidente de Belgrano, de Córdoba.

Pérez, cuyo cargo formal fue el de presidente de la Comisión Normalizadora, conformó su círculo de confianza con Javier Medín, como vicepresidente, y Carolina Cristinziano, como secretaria general, y le fue muy difícil administrar AFA por la resistencia de los dirigentes de los clubes. Una situación que no afronta Tapia, que ha gozado de respaldo general, aunque ahora están surgiendo algunos focos de resistencia.

Armando Pérez fue interventor de AFA en 2016 y 2017; el ex presidente de Belgrano era el favorito de Macri para encabezar la entidad tras un proceso electoral. Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

"Tiene que haber algún sentido para que todos los clubes estén aceptando esto. El hecho de que todos estén de acuerdo tiene que tener un significado. Ahora todos están de acuerdo con el funcionamiento que tiene el fútbol. Eso era imposible. Antes no querían jugar y hasta hacían paros. Cada uno de los dirigentes del fútbol, al momento de las decisiones, entra a jugar su propio partido", lamentó Pérez.