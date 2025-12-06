Scaloni: del pedido de disculpas que recibió del presidente de la FIFA al gran elogio del DT de Inglaterra

WASHINGTON.- En el “segundo tiempo” del sorteo del Mundial 2026, como lo definió el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, volvió a tener un protagonismo central, como había ocurrido en el pomposo show del viernes en el Kennedy Center de esta capital, cuando subió al escenario para llevar -con guantes blancos- el trofeo de la Copa del Mundo.

Esta vez, un hecho improvisado sorprendió al DT campeón del mundo, que este sábado también tuvo que subir al escenario en el evento que la FIFA organizó para revelar las sedes y horarios de cada uno de los partidos de la primera etapa. Luego de que se conociera el fixture del grupo J que encabeza la Argentina, Infantino tomó la palabra para disculparse con Scaloni. “Me dijeron que le pidieron que se pusiera guantes para tocar el trofeo...“, señaló el presidente de la FIFA, en inglés, y haciendo ademanes llevándose la mano izquierda al pecho, en señal de perdón.

Gianni Infantino le dio la copa a Lionel Scaloni en el evento de este sábado en Washington. Chris Carlson - AP

“Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía. Y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa, por supuesto”, dijo Infantino. “Pido disculpas, no lo sabía”, reiteró el dirigente suizo. También le agradeció a Ronaldo -el exdelantero brasileño, a quien tenía sentado al lado en el escenario- por avisarle del episodio. “Me lo ha dicho ahora el ‘gran fenómeno‘. Gracias. Y en nombre de la FIFA...“, cerró Infantino, antes de llamar a Scaloni a subir al escenario.

El entrenador argentino había contado el viernes, luego del sorteo, que no le habían dejado tocar la copa sin los guantes. “No se puede”, dijo, en un hecho que generó repercusiones en las redes sociales.

Al subir al escenario montado en un salón del hotel Capital Hilton, en el centro de Washington, Scaloni fue aplaudido por todo el auditorio. Infantino le ofrendó el trofeo y le dijo: “Ahora la puedes entregar una vez más”.

Lionel Scaloni le agradece a Ronaldo su gesto para avisarle a Gianni Infantino de lo que había pasado en el sorteo, cuando le pidieron usar guantes para llevar la copa. Chris Carlson - AP

Tras dejar la copa, Scaloni señaló a Ronaldo y le dio un abrazo, en señal de agradecimiento por el aviso del brasileño a Infantino. “Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que... de verdad, pero no pasa nada”, dijo el DT.

“Qué barbaridad. Después que eres campeón del mundo cada día pareces más joven”, lo cobijó Infantino, mientras lo abrazaba. Scaloni agradeció el detalle, saludó al italiano Francesco Totti y abrazó al búlgaro Hristo Stoichkov, las dos exestrellas que también participaron del evento, antes de volver a su asiento, en la primera fila.

El fixture de la selección argentina para la fase de grupos. Captura

Minutos antes, Scaloni había hecho una primera evaluación de las sedes y horarios que le tocaron a la Argentina. “Como dije ayer, no hay rival fácil, sobre todo después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, donde nos dieron una lección de lo que es jugar una Copa del Mundo perdiendo el primer partido” contra Arabia Saudita, señaló. “Nos hace estar alerta y saber que no hay que confiarse. Los partidos hay que jugarlos, y eso es lo que haremos: jugar cada partido como si fuera el último. Ahora he visto los horarios, hay uno que es a la 1 de la tarde y hará un poquito de calor. Pero como decía Stoichkov son partidos, hay que jugarlos y el calor es para los dos y no hay excusas”, agregó Scaloni, que el viernes ya había mostrado preocupación por los horarios que pudieran tocarle al seleccionado argentino.

En realidad, el horario al que se refirió Scaloni era de la costa este norteamericana (el formato que eligió la FIFA para comunicar los horarios de los partidos), con lo cual el segundo partido de la selección argentina será a las 12, hora local en Dallas.

Lionel Scaloni y Gianni Infantino, en Washington DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La salvedad -según le marcaron los propios integrantes del cuerpo técnico al entrenador- es que el AT&T Stadium de Dallas tiene techo retráctil y ambiente climatizado, fundamentales en pleno verano por las altas temperaturas que se registran en esa ciudad.

La posibilidad de jugar con altas temperaturas en pleno verano de América del Norte fue un tema recurrente entre los entrenadores. Tras conocer este sábado que Francia jugará dos partidos a las 15 (hora local) en estadios abiertos (en Nueva Jersey, frente a Senegal, y en Boston, ante Noruega), su DT, Didier Deschamps, expresó su descontento a LA NACION.

“No”, respondió en seco, y con gesto de disgusto, al ser consultado sobre si estaba conforme con los horarios y sedes. “Nosotros no jugaremos en estadios climatizados”, señaló el entrenador del vigente subcampeón mundial.

Didier Deschamps, en el centro, DT de Francia, tuvo un mini-diálogo con LA NACION PATRICK SMITH� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Las sedes y horarios

El equipo de Scaloni debutará el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, a las 22 (hora argentina, las 20 local); luego se medirá con Austria, el 22/6, en Dallas, a las 14 (12, local); y cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania, el 27/6, también en Dallas, a las 23 (21, local).

La Argentina jugará todos sus partidos en Estados Unidos y no deberá trasladarse grandes distancias entre sus sedes. El estreno mundialista será en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, en el estado de Misuri. Las otras dos presentaciones serán en el AT&T Stadium de Dallas, en Texas, un escenario habitual para los grandes eventos deportivos norteamericanos.

Respecto al calendario que se presumía ayer, la selección argentina evitó tener que viajar a San Francisco, en California, que era la sede más alejada de Miami, donde la selección seguramente tendrá su base. En ese sentido, hubo conformidad en el cuerpo técnico albiceleste con el hecho de no tener que ir a la costa oeste, supo LA NACION.

Por otra parte, el cuerpo técnico no descarta la posibilidad de que entre el segundo y el tercer partido, ambos en Dallas, con cinco días de diferencia, el equipo se quede en la ciudad texana para evitar las tres horas de vuelo que la separan de Miami más los traslados a los aeropuertos. Integrantes del cuerpo técnico que están en Washington se quedarán ahora en Estados Unidos para evaluar esas posibilidades.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, en el sorteo: le dio un gran elogio a Scaloni este sábado PATRICK SMITH� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Si la Argentina ganara el grupo, la ruta quedaría del lado de la costa este y centro este del país en todas las demás instancias: Miami, Atlanta, Kansas City, Atlanta y Nueva Jersey, donde se jugará la gran final, el 19 de julio.

Luego de revelado el fixture del último grupo -el L, que lidera Inglaterra-, Scaloni tuvo tiempo para las selfies, palmeó al exárbitro italiano Pierluigi Collina y se retiró del salón, que compartió con otros entrenadores argentinos, como Gustavo Alfaro (Paraguay) y Sebastián Beccacece (Ecuador).

Ya en una zona reservada para los protagonistas, tuvo un intercambio afectuoso con el alemán Thomas Tuchel, entrenador de la selección inglesa. “Eres el mejor”, le dijo en inglés el ex DT del Chelsea, que tras una charla inicial volvió sobre sus pasos para abrazar nuevamente a Scaloni.