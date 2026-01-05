Armani desgarrado, se fue Ledesma y Centurión lesionado: ¿River sale al mercado o espera?

San Martín de Los Andes, Buenos Aires, Rosario. Ese será el periplo exprés de estas horas de Jeremías Ledesma, arquero millonario que dejó la pretemporada este lunes para concretar su regreso a Rosario Central, club en el que se formó y debutó. Con un rol secundario en el arco que Franco Armani protegerá por noveno año consecutivo, Conan aceptó la propuesta para volver al Canalla a competir con Jorge “Fatura” Broun por el puesto. Y le deja un gran interrogante a River para la temporada: ¿sale a buscar un arquero o se queda con las alternativas que posee?

De acuerdo a lo que pudo confirmar LA NACION, Ledesma sale a préstamo con una obligación de compra por objetivos alcanzables y una cifra cercana a los tres millones de dólares por el pase. River lo incorporó en julio de 2024 desde Cádiz, España, por un monto que no superaba los cuatro millones y de esta manera busca recuperar gran parte de la inversión. Tan solo siete partidos tuvo Conan con el buzo riverplatense: cuatro fueron en 2024 y tres en 2025, siempre como alternativa del emblemático Armani. Y aunque 2026 es el último año de contrato del Pulpo, su competidor más directo comunicó que necesitaba continuidad para esta nueva temporada que comienza. Así, el cuerpo técnico por estas horas analiza la posibilidad de salir al mercado a buscar un arquero para la transición, ya sea durante el verano o en el libro de pases de invierno.

Armani sufrió un desgarro y empieza a transitar el último año de su contrato Gonzalo Colini

La salida del pergaminense se da tan solo un día después de la lesión muscular de Armani que lo pone en duda para el inicio del Torneo Apertura. El capitán de 39 años sufrió un desgarro en el gemelo derecho en San Martín de Los Andes y tendrá tres semanas de recuperación. El cuerpo médico entiende que podría llegar en condiciones al debut frente a Barracas Central del sábado 24 en condición de visitante, pero al menos se perderá los amistosos frente a Millonarios y Peñarol, pautados para el domingo 11 y sábado 17 respectivamente en el Campus de Maldonado, Uruguay.

El tercer arquero en la lista es Ezequiel Centurión, quien regresó de su préstamo tras un año y medio en Independiente Rivadavia de Mendoza, pero todavía se está recuperando de la fractura en la muñeca izquierda que sufrió en la final de la Copa Argentina el 6 de noviembre. Allí disputó 57 partidos, con 20 vallas invictas y 59 goles recibidos, transformándose en el club en el que más actividad tuvo: en River solo tiene 11 encuentros entre 2022 y 2024 y previamente tuvo su debut como profesional en Estudiantes de Buenos Aires, con 32 partidos, 14 vallas invictas y 28 goles en contra.

Jeremías Ledesma buscará en Rosario Central la continuidad que no tuvo en River @RiverPlate

Después de hacerlo debutar en 2022 en el Millonario, ahora Gallardo le dio una oportunidad en la pretemporada, pero su contrato termina a fin de año y su futuro todavía es un interrogante: tanto el CT como el jugador evalúan oportunidades de mercado mientras se recupera de la lesión. Y eso le abre la puerta a los juveniles que viajaron a la Patagonia, ya que Santiago Beltrán se perfila para ser el arquero en los amistosos. Tiene 21 años, es el habitual titular en la Reserva y debutó extraoficialmente en River en un amistoso justamente contra Millonarios, el 9 de julio de 2024 en un empate 1-1 en el Monumental. Categoría 2004, mide 1,90, es zurdo y tiene una gran particularidad: llegó a Núñez a los 17 años, luego de jugar únicamente torneos amateurs con sus amigos del Club Pueyrredón de zona norte de Buenos Aires y quedó fichado tras dos semanas a prueba en la quinta división. Recientemente también fue citado por la selección argentina mayor para ser sparring en la última fecha FIFA de octubre.

Ezequiel Centurión volvió del préstamo en Independiente Rivadavia y se recupera de una fractura en la muñeca izquierda

Por otro lado, Franco Jaroszewicz, quinto arquero del plantel, será la alternativa. Con 19 años, es el recambio de Beltrán en la reserva, mide 1,90 y es zurdo. Categoría 2006, llegó a River con cinco años y completó todo su proceso formativo en las divisiones Infantiles y Juveniles hasta tener su primera citación en primera el año pasado y su primera pretemporada en este 2026 luego de firmar su primer contrato hasta 2028. Ya tuvo además participación en el Sub-17 de la selección argentina.

Con Armani y Centurión lesionados y Ledesma de regreso a Rosario, los partidos de preparación en Punta del Este le van a dar la oportunidad a los arqueros juveniles de River, mientras Gallardo define cuándo buscará un arquero: ahora, en junio o en diciembre. La era del Pulpo empieza a llegar a su fin y el recambio es una necesidad en el mediano plazo.