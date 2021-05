Arquero y goleador: el gol de Cristian Alvarez para el 2-2 de Zaragoza en el descuento del partido ante Lugo, por la Segunda División de España

Las imágenes se repiten, aunque no siempre tienen final feliz (para el arquero que va a cabecear). Por lo general, son guardametas desesperados por ayudar a su equipo en la última pelota o el último córner. Minutos de descuento, sueños de finales épicos. El arquero argentino Cristian Álvarez se convirtió este viernes en el héroe de su equipo, Zaragoza, al marcar el empate 2-2 en tiempo de descuento de visitante contra Lugo, en el partido que abrió la fecha 37 de la liga de fútbol de segunda división de España. “Un final de película con el arquero argentino como héroe”, publicó el diario Marca.

Zaragoza perdía 2 a 1 cuando, en el sexto minuto de descuento, Álvarez (de 35 años) fue al área rival con un córner a favor. El exarquero de Rosario Central, San Lorenzo, Cerro Porteño (Paraguay), Espanyol y Rayo Vallecano (España), entrando por el segundo palo, le ganó en el salto a un defensor y, un poco con la cabeza y otro poco con el hombro, marcó el 2 a 2 final.

¡De locos lo que acaba de pasar en Lugo! 😳😱 Gol del portero del Real Zaragoza, Cristian Alvarez de remate de cabeza tras una falta, para empatar a dos en el Anxo Carro frente al Lugo en el minuto 96 ¡Tremendo! ⚽️🔝 @RealZaragoza #RealZaragoza #LugoRealZaragoza #CristianAlvarez pic.twitter.com/txNAvUeVFa — Ciro Vittorio (@CiroVittorio) April 30, 2021

El punto le sirvió a Zaragoza para tomar más distancia de la zona roja del descenso. Y Cristian Álvarez se convirtió en el tercer arquero en marcar esta temporada en el fútbol español tras Marko Dmitrovic (de Eibar, al Atlético de Madrid) y Bono (Yassine Bounou), de Sevilla y ante Valladolid.

Alvarez no lo podía creer: “En la vida había vivido esta situación, estoy todavía en un sueño”, dijo no bien finalizó el encuentro y agregó entre risas: ”Es el primer gol de mi carrera, creo que le di con la cara. No sé si le di y entro, o le dio al defensa. No sé qué pasó”, confesó al término del partido en Gol TV. Es el segundo arquero en la historia de Zaragoza en hacer un gol, el primero fue José Luis Chilavert.

Cristian Álvarez se formó en las divisiones inferiores de Tiro Federal y de Rosario Central, donde debutó con el primer equipo el 23 de febrero de 2006 ante Cerro Porteño, por la Copa Libertadores. Tanto en el Clausura 2006 como en la Copa se repartió la titularidad del arco de Central con Jorge Fatura Broun, Juan Ojeda y Hernán Castellano. A mediados de 2008 fue transferido al Espanyol de Barcelona en 1.500.000 euros. Durante sus primeras 3 temporadas en el club español fue suplente hasta que en la temporada 2011-12 se ganó la titularidad.

Fue campeón con San Lorenzo en el Inicial 2013, donde atajó sólo en 3 partidos porque el titular era Sebastián Torrico, el actual guardameta del Ciclón de Diego Dabove. Y a medidados de 2014 se fue a préstamo a Rayo Vallecano, de España. Y el 3 de agosto de 2017 firmó con Zaragoza, con el proyecto de ascender a Primera División. Mientras sigue buscando el desafío primordial, se da el lujo de hacer un gol histórico.

LA NACION