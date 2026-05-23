Martín Demichelis se fue al descenso con Mallorca: sacó 18 puntos, pero un nuevo conflicto interno lo deja en suspenso

Era una misión imposible. Según las matemáticas, Mallorca tenía apenas un 4por ciento de posibilidades de salvarse del descenso, antes de la última jornada de la Liga de España. Goleó a Oviedo por 3 a 0 y sumó 42 puntos, pero otros resultados le condenaron a la segunda división. En el centro de esta historia se encuentra Martín Demichelis, que dirigió un total de 11 partidos, sumó 18 puntos, debido a 5 victorias (un triunfo contra Real Madrid), 3 empates y 4 derrotas.

No alcanzó. De todos modos, su futuro está en suspenso porque volvió a protagonizar un conflicto un dia antes de la definición con un jugador del plantel. Ya le había ocurrido en River y en México.

El público balear despidió con una pañolada al palco y acusó al presidente, Andy Kölberg, y al director deportivo, Pablo Ortells, de un final doloroso, luego de cinco temporadas en la élite del fútbol español.

Demichelis, pensativo, durante la última función Cati Cladera - EFE

Al mismo tiempo, descendieron su rival, Oviedo, ya condenando tiempo atrás, y Girona, el equipo en el que trata de encontrar su mejor versión el Diablito Echeverri: debía ganar y empató 1-1 con Elche.

El comunicado de la cuenta oficial de Mallorca fue lapidario. “Con lágrimas en los ojos y con dolor en el corazón, hoy nos toca asumir un golpe muy duro. Sabemos lo que significa. Sabemos lo que duele. Y entendemos la rabia, la tristeza y la decepción de cada mallorquinista. Por eso, solo podemos pedir perdón.

Amb llàgrimes als ulls i amb mal al cor, avui ens toca assumir un cop molt dur.



Sabem el que significa. Sabem el que fa mal. I entenem la ràbia, la tristesa i la decepció de cada mallorquinista. Per això, només podem demanar perdó.



Toca assumir-ho, aixecar-nos i tornar a… pic.twitter.com/XKfY3jbl6x — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) May 23, 2026

“Toca asumirlo, levantarnos y volver a empezar. Con más responsabilidad que nunca.”

Al terminar el partido, Micho fue a consolar a cada uno de los integrantes del plantel, conmovidos por la situación. Hubo algunos tibios aplausos.

Horas antes, estalló un conflicto interno.

¡CON LA FRENTE EN ALTO, MICHO! A pesar de la goleada 3-0 de Mallorca a Real Oviedo en la última fecha de #LaLiga, al equipo de Demichelis no le alcanzó y descendió a la Segunda División de España junto a su rival de hoy y a Girona. pic.twitter.com/3LvZUBxKPr — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2026

El ambiente en el club se tensó a pocas horas del decisivo partido. El entrenador argentino generó una enorme controversia al cuestionar públicamente la entrega de uno de sus futbolistas clave. El conflicto, que involucra al defensor Marash Kumbulla, se produjo en un contexto dramático, deportivamente hablando.

La polémica surgió tras declaraciones del conductor, que pusieron en duda la profesionalidad del deportista, quien respondió de manera inmediata y contundente en las redes sociales.

Demichelis fue consultado por la situación física de Kumbulla y pronunció una frase que encendió la interna. “No sé nada de él. A buen entendedor, pocas palabras bastan, no sé nada y sé todo de Marash”, explicó. Como agregó el propio entrenador, “el que no ha querido estar, no está”, sugiriendo que existen otros casos dentro del plantel.

La cara de Martín Demichelis al ser preguntado por Marash Kumbulla es un auténtico poema. Lo dice todo. https://t.co/SiRVVv9x6g pic.twitter.com/EN4GamEZ6Y — FutbolMallorca (@FutbolMallorca) May 22, 2026

La reacción de Kumbulla no se hizo esperar. El defensor, que atravesó una temporada marcada por lesiones y ausencias prolongadas —disputó apenas ocho partidos y acumuló 438 minutos—, utilizó su cuenta de Instagram para fijar su postura. “Me enteré por la prensa de algunas noticias y comentarios que ponen en duda mi profesionalidad y mi compromiso con el Mallorca”, publicó el futbolista.

Líneas después, salió con los tapones de punta. “No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana. Sigamos unidos, amunt Mallorca”.

Lo de Mallorca era realmente una misión imposible: ocupaba el penúltimo lugar de la tabla con 39 puntos y una diferencia de gol de -13. Para permanecer en La Liga, necesitaba vencer a Oviedo (lo hizo) y depender de otros resultados. Debía superar a dos de los siguientes rivales: Girona (40 puntos, se fue al descenso, empató con Elche), el propio Elche (42 puntos y empató), Osasuna y Levante.

Lo mejor del partido

Eso sí: no es la primera vez que Micho se ve involucrado en este tipo de situaciones. Su paso como técnico de River quedó marcado por tres títulos y un off en el que apuntó contra algunos de los futbolistas experimentados del plantel (Enzo Pérez, en primer término), una situación que provocó un quiebre dentro del vestuario millonario, contribuyó a su salida y el regreso de Marcelo Gallardo.

“Veníamos de dos derrotas que nos sentenciaron, por las formas, y se nos escapó. Hicimos lo más difícil al sacar muchos puntos y darle una identidad al Mallorca en poco tiempo, pero no alcanzó“, advirtió Demichelis, luego del partido.

Días atrás, había hecho un pedido público. “Ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiere quedarse. Quiero quedarme y reconstruir pase lo que pase. Me siento feliz en la isla”, aseguró. Este sábado, sin embargo, el foco fue otro: “No es el momento de hablar de mí. Después de todo esto, no me voy a ir al aeropuerto y salir de acá. Me voy a reunir con la gente que me contrató, la gente que me representa y en el transcurso de los próximos días tomaremos una decisión en conjunto”.