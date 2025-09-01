Arsenal de Sarandi venció por 3-0 a San Martín de Tucumán como visitante en la Primera Nacional

Arsenal de Sarandi venció por 3-0 a San Martín de Tucumán como visitante, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. Para Arsenal de Sarandi los goles fueron marcados por Ignacio Sabatini (a los 16, 68 minutos) y Tomás González (a los 45 minutos).

En la próxima fecha, San Martín de Tucumán se medirá con Colegiales, mientras que Arsenal de Sarandi tendrá como rival a Tristán Suárez.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.