Marcelo Bielsa espera un buen partido de su equipo, Leeds, frente a Arsenal, en el Emirates Stadium, y por la Premier League. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2021 • 00:01

Arsenal y Leeds United, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, se miden este domingo a las 13.30 (hora de Argentina) en el Emirates Stadium, en un partido de la jornada 24 de la Premier League de Inglaterra, con transmisión por ESPN. Los londinenses vienen de perder ante Aston Villa por 1-0, mientras que Leeds United venció el lunes pasado a Crystal Palace por 2-0.

Las mejores jugadas del 0-0 de la primera ronda entre Arsenal y Leeds

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegará a Londres con el objetivo de asaltar el Emirates Stadium. Lo hará con la certeza de que su delantero Patrick Bamford ya suma 12 goles en la temporada y acalla a quienes adelantaban su fracaso en la principal competencia del fútbol inglés. Bamford responde con gritos que son fundamentales para la progresión de su equipo, pero también con jugadas colectivas. Es la referencia ofensiva de los dirigidos por el Loco, y también el delantero que más remata al arco de toda la liga.

Leeds llega a la capital con la confirmación de su número 9 y tras una victoria ante Crystal Palace, pero sin la certeza de si podrá contar con su jugador-talismán, Kalvin Phillips. Nativo de la ciudad, el mediocampista es el alma del equipo. Pródigo en ataque y en defensa, Bielsa lo precisa para que el equipo no se descompense. "No hay una definición sobre si va a poder jugar o no", adelantó el entrenador rosarino en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Patrick Bamford es el goleador de Leeds y será la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en el partido con Arsenal, por la Premier League. Crédito: Jon Super / POOL / AFP

Bielsa elogió a Mikel Arteta, su colega español que dirige a Arsenal. "Creo que es un gran entrenador. Su equipo nunca perdió identidad. Y han utilizado tipos diferentes de jugadores para la misma posición, lo que siempre exige conocimiento y adecuación".

Arteta también celebró la carrera de Bielsa. "Marcelo es uno de esos entrenadores de los cuales podés aprender y sacar cosas positivas de él". Arteta comenzó en los bancos de suplentes como ayudante de Pep Guardiola, su mentor, y uno de los entrenadores considerados como "de la línea de Bielsa". Además, el rosarino y el catalán se admiran mutuamente. "Pep conoce a Bielsa mucho mejor que yo, que apenas lo he visto un par de veces", respondió Arteta sobre su relación con el entrenador argentino.

A la hora de hablar de Leeds, el entrenador de los irregulares Gunners respondió que los dirigidos por Bielsa fueron "castigados" por la pelota parada durante la temporada, y recordó que por esa vía recibieron muchos goles. Pero también alertó sobre la capacidad que tienen para crear juego mediante jugadas de equipo y en campo abierto. "Muchas de esas virtudes pasan desapercibidas", recalcó.

Conforme a los criterios de Más información