Arsenal se recompone en la Champions League: venció a Sporting con un gol in extremis de Kai Havertz

Arsenal encontró alivio en el escenario más exigente. Después de dos derrotas que dejaron heridas recientes, el equipo inglés reaccionó en la Champions League y logró una victoria valiosa en Lisboa. Consiguió un 1-0 sobre Sporting Lisboa, con un gol en el minuto 90 de Kai Havertz, que volvió a aparecer desde el banco de suplentes, y en un momento determinante para sostener la ilusión europea del club londinense.

Arsenal llegaba condicionado por dos caídas recientes, en la final de la Copa de la Liga ante Manchester City y, este fin de semana, en los cuartos de final de la Copa FA frente a Southampton, actualmente de la segunda categoría. Ese contexto adverso acentuaba la exigencia en un duelo complejo, contra un rival que había ganado todos sus partidos como local en el torneo continental, incluso remontando una serie que lo tenía 3-0 abajo en octavos, frente a Bodo/Glimt. Aquella respuesta fue ajustada, pero suficiente para cambiar el ánimo.

Los Gunners lograron el gol en el desenlace de un duelo ida y vuelta que varias ocasiones de gol claras; el año pasado fueron semifinalistas y los eliminó Paris Saint-Germain. FILIPE AMORIM - AFP

El encuentro de este martes en la capital de Portugal tuvo un desarrollo equilibrado y escaso brillo durante largos pasajes. Sporting generó las primeras situaciones de gol claras, como un remate del uruguayo Maximiliano Araújo que dio en el travesaño y otras aproximaciones que exigieron a David Raya. Arsenal respondió con intentos aislados, como un casi gol olímpico de Noni Madueke y un tanto anulado a Martín Zubimendi, ya en la segunda parte, por fuera de juego del número 9, Viktor Gyökeres, que participaba en la jugada. Fue una noche en la que le costó imponer condiciones al visitante.

La resolución llegó desde el banco. Gabriel Martinelli ingresó en el tramo final y resultó decisivo con una asistencia precisa. A los 45 minutos de la segunda mitad el brasileño habilitó a Havertz, que entró entre los dos defensores centrales por el medio y controló en el área, definió con eficacia y venció a Rui Silva en el mano a mano. El festejo del visitante reflejó tanto el alivio como la importancia del resultado.

El compacto del encuentro en Lisboa

La influencia de Havertz no resulta casual. El alemán atravesó un inicio de temporada marcado por una lesión que lo dejó al margen de varios compromisos, incluidos seis partidos de Champions. Su reaparición fue gradual, tras la escasa participación en el inicio de la competencia. Su incidencia creció en la etapa decisiva.

En la última fecha de la fase de liga de la Champions, ya con la clasificación asegurada para Arsenal, ‘Cobra Kai’ aportó un gol y una asistencia para consolidarse en el primer puesto. En la ida de los octavos de final ingresó frente a Bayer Leverkusen y marcó de penal para igualar. Este martes repitió la fórmula: ingreso desde el banco y gol importante. Acumula tres tantos y una asistencia en cuatro presentaciones en el certamen.

Más allá del triunfo, Arsenal dejó señales de que aún debe mejorar su funcionamiento. El equipo no sostuvo un dominio claro y dependió de su eficiencia en el cierre. Sporting, que no perdía en el estadio José Alvalade en esta Champions y había obtenido cinco victorias en cinco partidos, evidenció falta de contundencia en los metros finales y la pagó cara.

Alemán de 26 años, Havertz se convirtió en un revulsivo; registró tres tantos y una asistencia en cuatro compromisos. PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El resultado posiciona a Arsenal con ventaja para la revancha en el Emirates Stadium, que tendrá lugar el miércoles de la semana que viene. El objetivo es mayor, ya que el club inglés alcanzó las semifinales de la Champions League en apenas tres ocasiones en su historia. La última, el año pasado, tras eliminar a Real Madrid. No pasó de esa etapa porque cayó frente al que sería el campeón, PSG.

La serie con Sporting permanece abierta, pero el impacto anímico de la victoria resulta evidente. En un momento de dudas, cuando se mantiene en carrera por romper la sequía de ligas estando puntero de la Premier League, Arsenal encontró una respuesta en su plantel. Y, en especial, en un futbolista que convirtió la adversidad en protagonismo. Havertz volvió a ser decisivo y transformó una noche compleja en una oportunidad grande para avanzar.