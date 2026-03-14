Arsenal vence a Everton con dos goles en el final y estira su ventaja en la cima de la Premier League

Arsenal volvió a dar un paso determinante en su carrera hacia el título. Con dos goles sobre el cierre del partido, el equipo de Mikel Arteta derrotó 2-0 a Everton en el Emirates Stadium por la 30ª fecha de la Premier League y amplió su ventaja en lo más alto de la tabla a nueve puntos sobre Manchester City. Los goles llegaron gracias a una mala salida del arquero rival Jordan Pickford aprovechada por Viktor Gyökeres y el tanto del joven de 16 años Max Dowman, que marcó un récord en el torneo.

El partido se presentaba incómodo desde la previa, al estar en medio de la definición de los octavos de final de la Champions League,lo que llevó a guardar varios titulares a los Gunners. Y lo fue también durante el desarrollo. Everton, octavo en la liga, no se achicó ante el puntero y logró aguantar como visitante el cero a cero durante casi todo el partido. Dirigido por David Moyes, tuvo las más claras en la primera parte. Un mano a mano que tapó David Raya, clave en el triunfo con varias paradas. Y un remate en un palo de Dwight McNeil.

La noche londinense también tuvo un momento de preocupación para el líder. El defensor neerlandés Jurrien Timber debió abandonar el campo en la primera parte por una molestia física, lo que obligó a Arteta a realizar un cambio antes de lo previsto. Aunque aún no se sabe la gravedad de la lesión.

A medida que los minutos pasaban sin goles, el clima en el Emirates Stadium se volvió más tenso. Pero, finalmente, apareció el delantero sueco: Viktor Gyökeres abrió el marcador a los 89 minutos, tras un centro al área desde la derecha, que el arquero Pickford salió mal a cortar, la pelota le quedó para que el defensor ecuatoriano Piero Hincapié simplemente tuviera que rebotarla. La dejó servida sobre la línea para el delantero, que solo tuvo que empujarla ya con el guardavallas vencido.

¡¡VIKTOR SALVADOR!! Gyokeres recibió un pase DE REBOTE de Hincapié y marcó el 1-0 AGÓNICO de Arsenal sobre Everton. ¡SUEÑAN LOS DE ARTETA!



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El sueco firmó su undécimo gol por Premier y el decimosexto desde su llegada a Arsenal. Tras el encuentro, Gyökeres destacó el valor de los tres puntos en el tramo decisivo de la temporada. “Cada victoria es importante. Intentamos hacer lo mejor en cada partido y no podemos controlar los otros resultados”. Luego agregó: “Estamos en una buena posición. Vamos a intentar disfrutar estos momentos”.

Parecía que solo debían aguantar el resultado los últimos minutos, pero habría tiempo para otro gol. Everton reaccionó con desesperación en el tiempo añadido. En la última acción del partido, hasta Pickford se sumó al área rival para intentar conectar un córner que permitiera rescatar un punto. La apuesta dejó el arco visitante sin protección y abrió la puerta al golpe final de Arsenal.

Tras recuperar la pelota, el conjunto local lanzó un contraataque que recorrió todo el campo. El juvenil Max Dowman, que había ingresado en la segunda parte al igual que Gyokeres, condujo el avance, dejando a dos hombres en el camino, y definió con el arco vacío para establecer el 2-0 definitivo. Había corrido media cancha

¡¡GOL DEL PIBE!! CORRIDA AGÓNICA DE DOWMAN (16 años) para firmar el 2-0 de Arsenal sobre Everton.



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El tanto tuvo un valor histórico. Con solo 16 años y 73 días, Dowman se convirtió en el futbolista más joven en marcar un gol en la historia de la Premier League, según datos de Opta. El joven talento ingresó en los minutos finales y, con apenas siete partidos jugados en primera y una asistencia, dejó su nombre en los registros del fútbol inglés.

La irrupción del juvenil también alimenta las expectativas en torno a una de las grandes promesas del club londinense y del fútbol inglés. Marcar en la liga más competitiva del mundo con esa edad refuerza la confianza que el cuerpo técnico depositó en el atacante. “Creo que cambió el partido. Cada vez que recibió la pelota generó algo distinto. Para hacerlo a esa edad, en este contexto y con esta presión, no es algo normal”, sostuvo el propio Arteta tras el encuentro.

El técnico español también destacó el momento vivido en el Emirates Stadium: “Terminó de una manera que probablemente ninguno esperaba. Fue uno de los mejores momentos que vivimos juntos en este estadio”.

El triunfo elevó al conjunto londinense a 70 puntos y le permitió sacar, de manera provisoria, nueve unidades de ventaja sobre Manchester City, que apenas empató 1-1 como visitante frente a West Ham y además tiene un partido pendiente.

Lo mejor del partido

El cierre del partido desató la euforia en el Emirates Stadium. El equipo de Arteta mantiene su firmeza en el tramo decisivo de la temporada y fortalece el sueño de conquistar su primera Premier League desde 2004, luego de tres años consecutivos en los que finalizó en la segunda posición.

El calendario inmediato ofrece otro desafío importante para el líder del campeonato. Arsenal afrontará el martes el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Bayer Leverkusen. La serie permanece abierta tras el empate 1-1 en Alemania y el pase a los cuartos de final se definirá en Londres.